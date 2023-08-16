四海、竹聯合作進口「泰國茶」 內藏市值上億大麻花遭逮

四海幫海壢堂母姓大哥與竹聯幫信堂古姓成員合作，上個月從泰國找人寄送「泰國手標茶葉」罐回台灣當掩護，內藏共62.1公斤、市值上億元大麻花，刑事局偵三大隊與海關獲報後，逮捕母姓大哥、古姓成員、負責出面收貨同夥等10人。

母姓、古姓等主嫌為避免警方查緝，以分批、多層轉手等手法設置斷點。上個月一日，泰國茶葉罐先分成3批，以國際包裹寄送台灣，一批寄到四海幫林姓小弟住處，他沒有出面簽收，先觀察動靜，見沒有異動才由楊姓共犯開車載他到郵局領取。

兩人拿到包裹後，轉手交給宗姓、黃姓兩少年，負責居中聯繫的陳姓男子監控整個過程，宗、黃兩人拿到茶葉後，警方逮捕林、楊、宗、黃、陳等5人，除查扣泰國茶葉罐外，並在車內查獲愷他命、卡西酮、甲基安非他命、毒品咖啡包等贓證物。

另外兩批泰國茶葉罐，也是以類似手法，分別寄送到竹聯幫兩名許姓成員住處，收穫後警方逮人。

警方先逮捕負責收貨的共犯，隨後根據查扣事證，循線逮捕幕後的母嫌、古嫌及古嫌胞兄。

刑事局偵三大隊與海關查扣6大箱共96罐的泰國茶，全案依毒品、組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦。母嫌、古嫌等6人聲押獲准。

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