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退役空軍上校共諜案 再添1涉案軍官羈押禁見

中央社／ 高雄16日電

劉姓退役空軍上校涉吸收6名現役軍官，為中國刺探軍情，被高雄高分檢依違反國家機密保護法起訴。檢察官又查出鄭姓校級軍官涉案，今天聲請羈押禁見，獲法院裁准。

檢調調查，劉姓空軍上校自民國102年退伍後轉往中國經商，卻遭對岸吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官。

檢調查出，劉男8年來已吸收6名軍官，並藉由空殼公司掩飾非法收入，收取中共新台幣20萬至70萬元報酬，若有提供國軍情資，更可獲取3萬至10萬元報酬。涉案7人遭台灣高等檢察署高雄檢察分署依違反國家機密保護法起訴。

檢方深入追查再發現，其中有份機密資料來自鄭姓校級軍官，昨天下午傳喚鄭姓軍官到案說明，認為涉案情節重大，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

台灣高等法院高雄分院表示，高雄高分檢聲請羈押禁見，經法官訊問後，已裁定羈押禁見。因此案屬國家機密案件，承辦人員依法有保密義務，相關案情均不便公布。

鄭姓少校涉嫌交付軍事機密文件給劉姓退役上校，今被檢方聲押禁見，獲法院裁准。聯合報記者張議晨／翻攝
鄭姓少校涉嫌交付軍事機密文件給劉姓退役上校，今被檢方聲押禁見，獲法院裁准。聯合報記者張議晨／翻攝

空軍 國軍 台幣

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