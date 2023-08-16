上億大麻花偽裝泰國茶走私來台 黑幫10嫌落網

四海幫和竹聯幫成員合作自泰國走私市價逾上億元大麻來台，且偽裝成「泰國茶」包裝的國際包裹，財政部關務署查覺有異通報，刑事局7月查緝首腦母姓男子等10嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊大隊長張文源表示，7月接獲財政部關務署通報有跨國運毒包裹案，隨即合作於桃園市查到一批自泰國寄出的「泰國茶」國際包裹且內藏毒品大麻花，清查總毛重62.1公斤，市價約新台幣1.3億元。

全案報請台北地檢署指揮偵辦，專案小組深入追查和嚴密監控，先於7月上旬逮捕毒包裹收件人林男等犯嫌、擔任司機的楊姓成員、居中聯繫的陳嫌，以及接運毒品的上手宗男等犯嫌。

專案小組經彙整分析情資發現，此案為幫派介入策劃，指揮旗下成員分工進行運輸，利用轉手方式領取毒品包裹，以躲避警方查緝，幕後首腦為四海幫海壢堂成員26歲母男及竹聯幫信堂成員21歲古男。

透過層層抽絲剝繭，專案小組掌握集團運毒模式和據點，立即於7月25日發動第二波查緝行動，成功拘提集團首腦、第四層主嫌母男到案。全案依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移請北檢偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885