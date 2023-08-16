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大埔福德祠贈南警反光背心 強化員警執勤安全

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市中西區六合境大埔福德祠執事人員 ，有感員警常於夜間在路上疏導交通，今天捐贈280件新型反光背心。新的反光背心，能見度大為提升，增加執勤安全。市警二分局長朱信憲感謝大埔福德祠的支持，同時回贈感謝狀。

六合境大埔福德祠監察人許正德表示，警察投入第一線的治安、交通工作，具高風險，勤務辛勞繁重，贈送280件最新穎的反光背心，強化員警執勤安全。

林姓警員說，這款「英式反光背心」，不僅反光效果好，口袋多，可收納筆記本、密錄器、警用行動電腦及手機等物，高係數反光條經過燈光照射後，警示功能更為明顯。

六合境大埔福德祠是供奉福德正神的土地廟，平日香火鼎盛，遇到連續假日或假期更是人潮絡繹不絕，經常投身社會公益，是府城重要的信仰中心之一。

此外，市警二分局中正派出所員警，近期線上查獲大批毒品、民權派出所也查獲毒品咖啡包，警友會副主任蔡基隆頒發獎勵金，慰勉績優員警辛勞，共頒贈29案獎金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市中西區大埔福德祠監察人許正德（左），捐贈新型反光背心，給市警二分局員警，由分局長朱信憲代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區大埔福德祠監察人許正德（左），捐贈新型反光背心，給市警二分局員警，由分局長朱信憲代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區大埔福德祠執事人員 ，捐贈新型反光背心，給市警二分局員警。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區大埔福德祠執事人員 ，捐贈新型反光背心，給市警二分局員警。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察

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