大埔福德祠贈南警反光背心 強化員警執勤安全

YouTuber館長（陳之漢）時常在個人頻道開直播與網友互動，也經常在直播中討論時事議題並闡述個人觀點。15日晚間，館長照常開直播談論時事，卻有網友突然提問「阿館是不是因為民進黨沒幫你處理槍擊案，所以現在想報仇？」對此，館長先是感到不解，神情十分困惑，而後質疑該網友怎麼會有這種想法，並直言不是民進黨不幫他處理，而是發現他的槍擊案是民進黨叫人做的。

2023-08-16 10:01