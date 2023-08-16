除之務快！埃及聖䴉現蹤花蓮 林業署請來獵人清零1擊斃1擊傷

花蓮及日再有外來種埃及聖䴉現蹤，林業及自然保育署花蓮分署近日兩度接獲通報，在壽豐鄉、新城鄉都有民眾目擊埃及聖䴉身影，經協請獵人開槍，擊斃、擊傷各1隻，花蓮分署呼籲民眾若再發現可通報，將持續追蹤及執行移除。

埃及聖䴉前年8月首次現身花蓮，到今年已連續3年出現。花蓮分署表示，埃及聖䴉屬於強勢物種，會與本土鳥類爭食棲地與食源，壓迫本土種生存空間，近年來在全國廣泛性移除，目前僅存少數殘餘族群，都是小族群分散活動，追蹤和移除的困難度增加。

本月14日花蓮分署接獲東華大學學生通報，在壽豐鄉花35縣道旁農田發現1隻埃及聖䴉，立即到場勘查 ，但埃及聖䴉警覺性極高，即刻飛離；15日上午又有民眾通報，北區的新城鄉佳林村佳山基地旁農田，出現3隻埃及聖䴉。

連續兩天在不同地區通報共有4隻埃及聖䴉現蹤，花蓮分署相當重視，啟動清零專案，出動38人次移除，在秀林鄉銅門村崖勇蘇漾產業發展協會獵人協助下，開槍擊斃1隻、1隻受傷，其餘2隻逃離現場，到昨天傍晚未再出現。