除之務快！埃及聖䴉現蹤花蓮 林業署請來獵人清零1擊斃1擊傷
花蓮及日再有外來種埃及聖䴉現蹤，林業及自然保育署花蓮分署近日兩度接獲通報，在壽豐鄉、新城鄉都有民眾目擊埃及聖䴉身影，經協請獵人開槍，擊斃、擊傷各1隻，花蓮分署呼籲民眾若再發現可通報，將持續追蹤及執行移除。
埃及聖䴉前年8月首次現身花蓮，到今年已連續3年出現。花蓮分署表示，埃及聖䴉屬於強勢物種，會與本土鳥類爭食棲地與食源，壓迫本土種生存空間，近年來在全國廣泛性移除，目前僅存少數殘餘族群，都是小族群分散活動，追蹤和移除的困難度增加。
本月14日花蓮分署接獲東華大學學生通報，在壽豐鄉花35縣道旁農田發現1隻埃及聖䴉，立即到場勘查 ，但埃及聖䴉警覺性極高，即刻飛離；15日上午又有民眾通報，北區的新城鄉佳林村佳山基地旁農田，出現3隻埃及聖䴉。
連續兩天在不同地區通報共有4隻埃及聖䴉現蹤，花蓮分署相當重視，啟動清零專案，出動38人次移除，在秀林鄉銅門村崖勇蘇漾產業發展協會獵人協助下，開槍擊斃1隻、1隻受傷，其餘2隻逃離現場，到昨天傍晚未再出現。
花蓮分署呼籲若民眾在農田水田、埤塘、魚塭等處發現埃及聖䴉，可上林業及自然保育署「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報日期、時間、地點和數量等資訊，或向花蓮分署通報，電話（03）8325141轉290張先生，如有照片也可寄到peter710503@forest.gov.tw 信箱，由專人協助回覆與追蹤處理。
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