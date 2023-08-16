星二代易寶宏外役監案爆弊！矯正署：日後嚴查毒品紀錄

台北市信義區夜店殺警案中「星二代」易寶宏獲准到外役監服刑，於外役監遴選作業時施用毒品的紀錄被不明隱匿，廉政署分案偵辦；矯正署今天表示，案件已於8月14日函請偵處查明有無涉貪，後續會全力配合司法偵辦。

矯正署表示，外役監遴選是由各領域專家學者組成審核，參酌受刑人在監行狀、家庭支持、健康狀況等因素，毒品前科紀錄為審查項目之一，日後將嚴加審查，按受刑人接受戒癮治療的成效作為遴選參考。

矯正署表示，2023年7月7日媒體報導易寶宏於外役監執行案後，法務部長蔡清祥立即指示政風小組會同矯正署政風室主動調查遴選程序，7月8日責請台北監獄提供書面資料，11日由副署長率員實地調查，再於18、19日由政風人員赴台北監獄監訪談及調查。

矯正署調查說，易寶宏雖符合報名外役監受刑人的法定門檻，不過，台北監獄於填寫審查基準表時，於「曾有施用、持有、轉讓、製造、運輸或販賣毒品紀錄」的項目卻勾選錯誤。

矯正署說，就行政責任部分，台北監獄已於7月28日召開考績會議懲處失職人員，但懲處結果經審議，相關人員違失情節及懲處結果未臻周延，另還要一併檢討主管監督不周之責，已退回再審議，台北監獄將再召開考績會核議。

矯正署表示，本案刑事責任部分，已就疑涉公文書登載不實罪嫌完成初步調查，8月14日主動函請廉政署分案偵處，並請廉政署就有無涉及貪瀆一併查明，後續也將本於毋枉毋縱原則持續主動依法調查，全力配合司法單位偵辦。

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