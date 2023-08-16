打詐里長隊再出發 竹南警深入後龍鎮舉辦社區治安會議

打詐里長隊再出發！苗栗縣竹南警分局近日在後龍鎮豐富社區活動中心，舉辦社區治安會議與鄉親分享最新的常見詐騙手法，同時做反毒及交通安全宣導，以打詐里長隊深入鄰里，並互相交流地方的問題與狀況，一同守護社區交通與治安。

會議由新港派出所所長張世源主持，邀請議長機要秘書李文星、鎮代表會副主席周政發、鎮代表張欽、魏水樹及校椅里長魏吉律、埔頂里長張啟進、豐富里長張漢堂、復興里長吳發盛、新民里長劉金龍等人與會。

張世源在會中首先分享查緝毒品的例子，讓地方鄉親了解警方查緝非法，維護地方治安的決心，接著由第五組組長姜名旂探討近期的嚴重車禍，都能見到嚴重破損的安全帽，提醒鄉親應選擇有國家CNS標準檢驗法規合格的安全帽，才能保護好自己及家人。

偵查隊則是分享近期受理的詐騙案例指出，有民眾於6月中在臉書上看見誠徵代工廣告，隨即與嫌疑人加 Line 好友，然卻被慫恿至假投資網站COINtw註冊，誆稱保證獲利，穩賺不賠，報案人並依指示匯款至嫌疑人提供之帳號共5萬元，但過程中無論獲利多少，始終無法提領現金始驚覺遭詐。

竹南警分局表示，後龍鎮總計約有23個里，轄內各分駐派出所都要仰賴鄰里長幫忙注意鄉里間大小事，此次配合里長幫忙宣導反詐、識詐，並互相交流地方的問題與狀況，期能一同守護社區交通與治安。

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