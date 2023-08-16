因金錢糾紛雲林逆子縱火釀3死 檢方聲押獲准

中央社／ 雲林縣15日電

雲林縣33歲杜姓男子昨天晚間因金錢糾紛與父親的劉姓同居人爭吵，杜男今天凌晨在屋內潑灑酒精膏、縱火洩憤，導致杜父等3人死亡，劉女尚在醫院治療，檢方以杜男有逃亡之虞向法院聲押獲准。

杜姓男子的56歲父親與45歲劉姓女子同居，加上33歲的杜姓男子、劉女與前夫生的21歲吳姓女子、杜男父親與劉女所生的4歲男童，1家5口同住一個屋簷下。

雲林縣消防局今天凌晨獲報，斗南某民宅起火，陸續救出杜男父親等3人OHCA（到院前心肺功能停止），分別送往若瑟醫院等治療，但3人仍搶救無效；劉女因吸入大量濃煙，有吸入性嗆傷，轉送到彰化基督教醫院治療，目前生命安全無虞。

消防人員在現場發現縱火痕跡，警方以車追人，逮捕涉嫌重大的杜姓男子。

檢警調查，杜姓男子因金錢糾紛與劉女發生爭執，杜男深夜在屋內潑灑酒精膏、縱火洩憤，導致民宅遭大火吞噬，造成3死1傷。

警方全案依殺害直系尊親屬、殺人等罪將杜姓男子移送雲林地檢署偵辦；檢方複訊後，認為杜男涉嫌重大且所犯為5年以上有期徒刑的重罪，有逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押並獲准。

雲林 縱火 酒精

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