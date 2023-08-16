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不滿父親女友討債 家門縱火 3死1傷

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林報導

雲林杜姓男子涉嫌在自家縱火，警消冒險搶救，仍釀三死一傷慘劇。記者陳苡葳／翻攝
雲林杜姓男子涉嫌在自家縱火，警消冒險搶救，仍釀三死一傷慘劇。記者陳苡葳／翻攝
雲林卅三歲杜姓男子疑與父親劉姓同居人口角，昨天凌晨涉嫌在家縱火，造成杜父、劉女廿一歲吳姓女兒、同父異母四歲胞弟死亡，劉女也嗆傷送醫。杜男逃亡五小時後落網，坦承犯案，被依殺人等罪嫌送辦，檢方訊後聲押。

警方調查，五十六歲杜父與四十五歲劉姓女子承租斗南鎮民宅，與卅三歲杜男、廿一歲吳女，及杜父與劉女生的四歲兒子，五人同住。

劉女平常開貨車賣大腸包小腸維生，卅三歲杜男曾向她借數十萬元未還，想再借遭拒，雙方多次口角；前晚鄰居聽見爭吵，昨凌晨就見杜家火警，貨車也付之一炬。

警方發現，杜男昨凌晨三時十二分駕車離去，兩分鐘後屋內竄出白煙，沒多久劉女從後門逃出，跑到前門呼救，鄰居聞聲立即報警。

警、消到場已火勢猛烈，睡在一樓的杜父、吳女及男童被救出均無生命跡象，吳女與男童送醫死亡，杜父搶救十二小時也不治。

警方鎖定杜男涉案逃亡，昨天上午八時許在一處竹園發現他的轎車自撞停在空地，查出他在路邊偷騎農民機車繼續逃逸，一路追到斗南街上逮人。

杜男落網後稱，因劉女要他還債，兩人口角後心生不滿，在房內用打火機點燃紙張隨手一丟後離去；警、消懷疑引燃不明助燃劑才釀大火，待火調人員鑑定；劉女因吸入性嗆傷插管治療中。

鄰居 女生

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