影／毒販網上貼廣告…首次接單超開心 面交直接被上銬瞬間垮臉

1名維修工自己不吸毒，卻異想天開想販毒賺外快，公然在推特張貼廣告，被新北市樹林警方發現並留言詢問。他超興奮透露這是人生第一張訂單，還主動打對折出清、提供宅配，孰料昨天是警察來面交，當場上銬查扣99包毒咖啡。

據了解，31歲邱男原本是單純的電子設備維修工，身家清白沒有任何犯罪記錄，日前卻因為貪財，向朋友拿了1箱毒品咖啡包，想兼差賺外快。但因外行半調子，只學人家張貼廣告販售「音樂課裝備」，以為內行的人都懂，結果乏人問津。

樹林警分局偵查隊於網路巡邏時發現廣告，試探性留言詢問，邱男竟興奮透露終於遇到第一個客人，主動打對折出清存貨，只收2萬元破盤價供貨100包，並且提供宅配到府服務。

警方透露，毒咖啡每包市場行情3至5百元不等，散客通常一次只會買個2、3包，娛樂時助興。因屬第三級毒品，被查獲純質淨重5公克以上才有刑責，如果有人一次想買5包、10包，賣方就會猶豫、起疑，但邱男反應怪怪的，不知葫蘆裡賣什麼藥？

昨天凌晨4時許，邱男抱著1個紙箱，依約到樹林區樹新路面交，仍難掩開心，再三致謝讓他迅速收工，不用搞零售。沒想到員警出示證件要抓人，將他壓制在地板上銬，邱男臉都垮了，開始跳針式重複「我真的是第一次！」

最後清點紙箱內共有99包混合型毒品咖啡包。為何少1包？邱嫌說，整箱抱回家之後，沒仔細清點，他也以為有100包。警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885