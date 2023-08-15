影／效法電影「教父」橋段 苗栗男槍藏馬桶水箱台中落網

苗栗縣張姓男子素行不良，遭台中市警方掌握，藏身台中清水透天厝，疑有交易槍支、毒品犯行，經報請雲林地檢署指揮後，今年4月間前往攻堅、搜索張發現警方上門，效仿電影「教父」橋段，將制式克拉克手槍、子彈藏在馬桶水箱內，但仍被警方細心搜索查獲，檢方預計近日偵結起訴。

台中市刑大偵七隊在今年4月間偵辦一起槍砲案，發現苗栗現張姓男子（47歲）藏身在台中市清水區，疑有在透天厝住處附近，有交易槍支、毒品犯行，甚至會刻意躲避路口監視器，在無尾巷中犯行。

警方報請雲林地檢署檢察官指揮後，持搜索票、出動特警攻堅，但張發現警方搜索，情急之下，效法知名電影「教父」橋段，將制式克拉克（GLOCK 19C）手槍、20餘發子彈，裝進塑膠夾鏈袋後，藏在馬桶水箱底層，企圖躲避查緝。

不過警方搜索十分細膩，連天花板、隔間夾板、廁所水箱都沒有疏漏，順利查獲手槍、子彈、少量安非他命等贓證物。

張男辯稱，槍支是一名已過世的友人，在半年前「寄放」，有時會帶著「防身」。

全案警詢後依毒品、槍砲等罪，移送雲林地檢署偵辦，預計全案將在近日偵結起訴。