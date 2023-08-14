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虛擬幣作假金流 刑事局破詐騙集團逮20人

中央社／ 台中14日電

吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團，以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流，掩護車手提領贓款避免遭警方查緝，案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等20人，並依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局偵查第6大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，刑事局中打於今年2月間，破獲王姓男子為首的拘禁人頭帳戶被害人犯罪集團後，專案小組向上溯源擴大追查，另案發現38歲吳姓男子為首的收簿及轉帳水房詐騙集團。

案經刑事局中打與台中市警局刑警大隊、彰化縣警局、新北市警局等單位組成專案小組，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

警方先於今年6月間，先前往台中市北屯區、西屯區及彰化縣彰化市等地執行查緝，偵破3處從事詐騙轉帳洗錢的水房及收簿集團，逮捕13名成員到案，現場查扣虛擬貨幣泰達幣、波場幣、現金近30萬元、筆電、手機及點鈔機等證物。

辦案人員在搜索偵辦過程中，發現持續有被害人受騙，匯款入水房操作洗錢的人頭帳戶內，經檢方向法院聲請緊急扣押，攔阻被害人所匯的新台幣170萬餘元，合計查扣不法所得近200餘萬元。警方於8月間再執行專案搜索，逮捕詐騙集團在逃共犯7人，全案合計逮捕20名涉案人。

警方查出，詐騙集團位於台中市北屯區的水房，由成員陳姓男子指揮其他人從事洗錢轉帳外，同步開設虛擬貨幣買賣帳戶，以幣商買賣虛擬貨幣的名義作為掩護，每轉帳一筆得手詐騙款項，便同步製造相同金額的假幣流，當車手成員提領詐騙贓款若被檢警查緝時，便出示虛擬貨幣買賣的假幣流交易證明，藉以躲避警方查緝。

經警方清查，共計89名被害人，經手金額高達上億元，警方全案詢問後，依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將吳男等20人移送彰化地檢察署偵辦。

詐騙集團 虛擬貨幣

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