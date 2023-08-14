影／新手法！詐團提領贓款同步做「假幣流」 警一網打盡

彰化縣王姓角頭在今年2月間因私行拘禁人頭戶，遭刑事局中打查獲，中打深入追查，發現吳姓男子為首的詐騙集團，為了順利提領詐騙贓款，躲避檢警查緝，在提領贓款的同時，會利用虛擬貨幣的「假金流」，以營造虛擬貨幣買賣的假象，以規避查緝，中打近日攻堅逮回吳等20人，3人遭羈押。

刑事局中打三隊在今年2月間，偵辦彰化縣王姓角頭（27歲）涉嫌私行拘禁人頭戶被害人，後續持續追查幕後犯罪集團，分別在今年6月、8月間，執行兩波搜索、攻堅行動，前往彰化縣彰化市、台中市北屯、西屯等地，帶回涉案吳姓男子（38歲）等20人，查扣市價7萬元的泰達幣、波場幣等虛擬貨幣、現金30萬元、攔阻被害人匯款170萬餘元、筆電、手機、點鈔機等贓證物。

經查，吳姓男子為首的詐騙集團，負責收簿、水房、洗錢等工作，吳等人深知，雖然贓款匯入人頭戶後，會經過多層轉帳，以規避查緝，但檢警都會持續溯源，車手最後領出贓款時，也容易曝光。

吳等人想出新手法，利用虛擬貨幣的錢包，在人頭帳號轉帳洗錢時，同步利用虛擬錢包帳號，製造同金額的交易紀錄，以塑造「假金流」，若領出贓款的車手落網，則可佯稱自己是「幣商」，提領的贓款是交易虛擬貨幣的價金，以規避查緝。

檢警查出，此案被害人有89人，其中有兩人分別被騙走1800萬元、2000萬元，損失慘重，初估該集團不法所得至少破億元，其中台北市一名老翁在檢警查獲此案後，還想匯款600萬元到歹徒指定帳戶內，還說「匯款600萬，才能把我賺的6000萬領出來」，幸好及時被攔阻下來，才沒造成老翁後續損失。

全案由刑事局中打三隊與台中市刑大一隊、七隊、科偵隊、彰化縣刑大一隊、二隊、彰化警分局偵查隊等單位，共組專案小組，報請彰化地檢署檢察官朱健福偵辦，檢方訊問吳等人後，認為吳、王、羅（27歲）等三人，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。