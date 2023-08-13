獨／毒販上銬判無罪惹議 警方還原偵訊過程：有律師陪同

李姓男子涉販賣毒咖啡包被高雄地檢署起訴，在高雄地院審理時，翻供否認販毒，法官認定警詢時李被上銬屬不正方法，加以證人證詞前後矛盾，不具證據力判無罪，引起警界一片譁然；據了解，當時李男警詢時，全程有法扶律師陪同，對毒販判無罪的結果，承辦警員向同仁透露，對「上手銬與否」成犯嫌無罪理由之一，覺得不可思議，法官個人見解雖不符社會期待，也只能尊重司法判決。

據了解，李姓男子被控販售毒咖啡包，小港警分局警方獲報，溯源查出李涉案，當時承辦警方申請拘票將李拘提到案移送偵辦，檢方依販賣三級毒品罪將李男起訴。

李在檢警偵詢時都自白承認販毒，但一審卻翻供否認販毒，還稱警詢時警方違法上銬，屬於不正訊問，高雄地院法官採信李男說法，認為警詢上銬影響李男陳述自由意志，不具證據力，且證人證詞前後矛盾，加上無其他積極事證佐證李男販毒，判決李男無罪。

無罪判決，引起基層警一片炸鍋，怒轟「不上銬人出事跑了，再辦警察縱放人犯」？刑事局今天表示，法院應考量是否確有壓制嫌疑人自由意志而致不正詢問，並重視員警人身安全。

據側面了解，李男當天上手銬由警方詢問時，全程有法扶律師陪同，基層員警不解，若當時李對上手銬詢問有疑慮，李男和律師也都未表示意見，為何法官卻採納犯嫌說詞。

對於毒販上銬偵訊自白無效判處無罪的結果，當時承辦此案的員警曾私下向同仁吐露心聲，覺得法官將犯嫌上手銬與否的正確性當作無罪理由之一，覺得不可思議，但基於警方辦案以後仍需院檢支持，法官個人見解，雖不符社會期待，也只能予以尊重。

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