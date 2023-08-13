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法官認毒販上銬「不正」判無罪 刑事局：應重視警安全

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

李姓男子涉販賣毒品咖啡包被起訴，高雄地方法院法官認定警詢時上銬屬不正方法，且證詞前後矛盾，判無罪。刑事局表示，法院應考量是否確有壓制嫌疑人自由意志而致不正詢問，並重視員警人身安全。

刑事局表示，尊重法官個人心證，但呼籲法院審酌警詢階段是否上銬時，應謹慎考量是否確有壓制嫌疑人的自由意志而致不正詢問，並重視第一線員警處理案件的人身安全及擔負法律責任。

刑事局指出，曾發生逮捕或自行到案嫌疑人，起初態度配合無異狀，卻突發脫逃、跳樓，甚至拿員警物品自殘、自殺或攻擊，有員警遭刺死，造成無法彌補結果；嫌疑人逃脫，員警擔負公務員縱放人犯罪，從逮捕到解送地檢署都不可輕忽懈怠，不僅為完成任務，更為保障員警及嫌疑人安全。

刑事局說，社會應保障員警合理合法維護自身生命身體安全，支持依法使用警銬，以免員警憚於執法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子涉販賣毒品咖啡包被起訴，高雄地方法院法官認定警詢時上銬屬不正方法；刑事局表示，法院應重視員警安全。記者李奕昕／攝影
李姓男子涉販賣毒品咖啡包被起訴，高雄地方法院法官認定警詢時上銬屬不正方法；刑事局表示，法院應重視員警安全。記者李奕昕／攝影

毒品 咖啡

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