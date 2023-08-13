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影／台中毒犯見警攻堅搜索...嚇到扳斷一顆牙滿嘴血

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在去年間疑供毒給藥腳遭警方鎖定，今年4月間前往查緝，未料黃突然被警方發現，滿嘴鮮血，黃才拿出一顆牙齒直說「嚇到不小心把牙扳斷」，現場查獲海洛因、安非他命等市價約7萬元毒品，台中地檢署近日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊在去年10月間追查一件毒品案，接獲民眾檢舉，有毒品等多項前科的黃姓男子（46歲）因免費供毒給其女友，導致其女友染上毒癮，憤而踢爆。

偵二隊循線展開調查，發現黃男住在西區出租套房，過去就曾因持有毒品遭查獲，也曾因竊盜等案件入監服刑，素行不良。

黃男近年來疑因經濟狀況，涉嫌販毒，平日以通訊軟體與藥腳聯絡，多選擇住處附近的連鎖便利商店為交易地點，因有時生意太好，他擔心被警方盯上，還會以免費請吃毒品為代價，商請老客戶幫他外送毒品給其他藥腳，以降低被查緝的風險。

偵二隊蒐證後，今年4月中旬持搜索票前往黃男住處查緝，當場查獲海洛因5.15克、安非他命12.64公克、夾鏈袋一大包、磅秤1台、行動電話3支等贓證物，毒品市價約7萬餘元。

警方查緝過程中發現，已被控制在場的黃男，突然滿嘴鮮血，因全程都有攝影，黃向警方坦承，因為見到大批警力上門，加上屋內藏有毒品，在摸牙齒想要壓抑緊張時，一時不慎把牙齒扳斷，滿嘴鮮血。

全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，因黃另涉刑案已遭判刑確定，黃未到監報到，遭檢方發布通緝，此次被查獲後，黃解送台中監獄執行，台中地檢署近日偵結，將黃依毒品罪起訴。

台中市刑大呼籲，毒品是萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法，為遏止毒品危害，將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品，黃在警方搜索時，嚇到扳斷一顆牙。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品，黃在警方搜索時，嚇到扳斷一顆牙。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉嫌販毒，警方在今年4月間搜索，查獲市價7萬元的一、二級毒品。記者陳宏睿／翻攝

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