郭哲敏被扣押泰達幣 2億元未入贓物庫

八八會館主嫌郭哲敏涉地下匯兌洗錢遭羈押，刑事局扣押六百四十一萬二九五九顆泰達幣，但洗錢案經檢方起訴迄今長達半年，虛擬貨幣尚未入贓物庫。本報資料照片 「八八會館」負責人「小明」郭哲敏涉及二七一億地下匯兌洗錢遭羈押，案件偵辦初期，刑事局搜索扣押郭哲敏六百四十一萬二九五九顆泰達幣（價值約台幣兩億元），並將不法所得存入冷錢包，新北地檢署今年二月針對郭哲敏等人洗錢犯罪起訴迄今長達半年，甚至連郭哲敏已返台收押，但扣押的虛擬貨幣，新北檢直到起訴前都不讓入贓物庫。辦案人員認為，這無異是增加被竊取的風險。

據了解，案件經起訴後，目前由新北地院審理中，刑事局想把扣押的泰達幣送交新北地院，但遭拒絕，理由是新北地檢署未依程序入庫，法院也沒辦法收，這批價值高達兩億元的證物，迄今仍處於未入庫狀態。至於新北地檢署不收取的原因，只是因為「怕隨身碟壞掉」。

郭關押神隱 獄友都是謎

郭哲敏目前關押台北看守所，傳聞有黑道欲買凶狙殺，為確保人身安全，他入所時特別填寫不對外查詢個資，讓外界無法得知其編號，連禁見房的獄友身分都是謎，「生活起居」幾乎是神隱；據側面了解，他在看守所內心情平靜，昨天午餐是醬燒排骨搭配雪菜炒乾丁、晚餐是宮保雞丁配鮮筍炒三絲，他都全部吃光。

郭哲敏被控非法經營國內外地下匯兌、洗錢、營利賭博等犯行，並將博弈、詐團不法所得，透過虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式，層層轉為合法金流，再以巨額賭博獲利作為地下匯兌資金，數年來經手匯兌高達二七一億元；檢警扣押現金四四一二餘萬元、虛擬貨幣六四一萬二九五九顆泰達幣，並聲請扣押郭在台北及桃園廿筆不動產。

虛擬貨幣 扣押有別傳統

司法實務上，虛擬貨幣已是詐團與地下匯兌業者洗錢工具，法務部一再強調，追查虛擬貨幣金流最重要之目的，是在於犯罪所得扣押，以利沒收等後續執行；虛擬貨幣由於轉換容易，且易於藏匿交易軌跡，所以在扣押與沒收程序上，勢必與傳統犯罪所得的扣押有區別，須另為不同方式處理，以免被告脫產。

據了解，警方扣押郭哲敏的泰達幣後，已將虛擬貨幣位址及用以處分貨幣的金鑰，一起保存在離線的實體硬碟中，也就是俗稱的「冷錢包」，避免網路系統漏洞導致駭客入侵或金鑰遭竊。若僅扣押被告的電腦主機與手機，也不足以防止被告脫產，因為被告所持有的虛擬貨幣，仍可能被遠端掌握虛擬錢幣位址及金鑰的第三人處分。

雄檢多簽錢包 一秒入庫

新北檢回應指出，「冷錢包」多為大陸等外國廠商製造，維修不易且有資安風險，PIN碼與註記詞也有遺忘風險，加上單一身分驗證風險高，單一金鑰持有者也難以監管，第一線辦案人員想把「冷錢包」入庫，常被贓物庫管理人員拒絕。目前高雄地檢署開發出「多簽錢包」技術，辦案人員只要直接掃描詐團手機、電腦上的虛擬幣帳戶，一秒就能將贓款入庫，法務部正在研究統一作法，新北檢也參考雄檢作法是否可行。