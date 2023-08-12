愛不到毀了你!高雄闆娘疑感情糾紛遭4男砸店 2嫌落網

高雄今天傍晚6時許，鼓山區博愛二路上有店家玻璃遭人惡意毀損，警獲報到場時，現場僅留有鐵橇1把，疑為行兇歹徒遺落。經查，3名手持棍棒的黑衣男，先是破壞店家門口盆栽並損毀3面玻璃，之後便跑向接應轎車揚長而去。據悉，目前警方已帶回涉案2名犯嫌，並掌握線索深入追緝中。

初步了解，去年曾有男子向店家女闆娘示好遭拒，鼓山分局透露，今年分別在1月及6月時，業者就曾收到「等著出事」的挑釁簡訊，懷疑為該男所為。砸店事件發生後，警方隨即成立專案小組，並針對受害者提供線索，分頭全力查緝。

鼓山分局指出，經調閱監視器，專案小組不久即在三民區洗車場內，找到犯案後送洗車輛，並將涉案32歲劉姓男駕駛逮個正著，且車上還留有血跡及1把槌柄等重要證物。