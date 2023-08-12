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刑事局提醒釣魚連結無孔不入 已從簡訊擴大到實體信

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天提醒，近日發現有詐欺集團寄發實體信件廣告，內容散布假投資詐欺訊息，以假冒證券公司，聲稱要「提升服務功能」、「輕鬆致勝」等話術，引誘民眾掃描信件內投資群組的QR CODE及LINE ID，誘騙到詐欺群組後行騙。

警方說，釣魚連結無孔不入，散布連結的手法從簡訊擴大到實體信。民眾點擊不明連結填寫表單，可能造成個人資料外洩或信用卡遭盜刷；點擊不明QR CODE可能會跟詐欺集團加好友，增加被騙的機會，或被誘騙盜取網銀帳戶及密碼。

刑事局呼籲，民眾點擊任何管道的連結前，務必確認業者的官方網址是否正確，重新透過官方電話詢問，或撥打110或165諮詢，若發現詐騙連結，請上警政署165全民防騙網頁檢舉，減少其他民眾被害的機會。

警方說，現在除165官方管道，另可參考Whoscall，點選APP內「檢查連結」並輸入可疑連結，即可提供「危險連結」、「可疑連結」及「安全連結」等風險等級檢查結果，以防落入詐騙或是惡意軟體的網頁。

刑事局提醒，詐騙連結現在已擴大到實體信件，民眾務必多加小心。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒，詐騙連結現在已擴大到實體信件，民眾務必多加小心。記者廖炳棋／翻攝

詐欺 詐騙 民防

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