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為7千元到家追債！4男揮刀甩球棒傷人逃逸 15小時落網

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區高峰街上的巷弄住家，今天凌晨發生男子糾眾持刀、球棒鬥毆討債的暴力衝突，警指出，46歲陳姓男子積欠友人53歲何姓男子7000元，陳男胞弟為他抱不平，酒後打電話向何男嗆聲到家裡談，沒想到，人來了，還找來3男持西瓜刀、球棒闖到他家理論，把陳弟砍傷後逃逸，下午警方逮捕涉案4人送辦。

「這起暴力案件，起源於7千元的債務糾紛。」警方指出，昨晚陳男與41歲胞弟兩人飲酒聊天談起何男，陳弟竟直接打電話向對方嗆聲。凌晨1時許，兩輛車駛近陳男高峰街的家前巷弄，車門一開是53歲何男與他找來的50歲蔣男 、32歲王男及33歲邱男，四人手上還提著球棒和西瓜刀。

警方表示，凌晨一接獲巷弄發生暴力衝突，警局立即啟動快打警力趕往處置，但到場時無人打架，地面卻遺留著斑斑血跡。陳男指出，何男當時闖到他家，還帶3男揮刀甩球棒要教訓他與弟弟，過程中，陳弟左肩及右手虎口遭西瓜刀砍傷，送醫縫合治療。

事後，楠梓分局組成專案小組並調閱監視器，鎖定特定人車查緝，不到15個小時，就分別緝獲何男等4人到案，全案依殺人未遂、妨害秩序、傷害罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄楠梓高峰街巷弄內有民眾持刀、球棒鬥毆。記者古和純／翻攝
高雄楠梓高峰街巷弄內有民眾持刀、球棒鬥毆。記者古和純／翻攝

鬥毆 監視器 高雄市 殺人 傷害罪

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