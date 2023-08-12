影／北警吹哨攔查抓行人違規過馬路 一查竟是槍擊要犯還背3條通緝
37歲陳姓男子徒步在北市內湖區康寧路1段與星雲街口，未依號誌穿越馬路，康寧派出所警員陳弘義見狀，立即吹哨示意攔查，清查身分驚見是「危險逃犯」原來陳男除毒品、詐欺三條通通緝犯，還因非法持有改造槍枝，借槍給朋友討債不慎走火，遭警政署發布涉槍擊案在逃要犯。
警方指出，今年7月10日陳男未依號誌穿越馬路，當時康寧派出所警員陳弘義在路口擔服取締車輛未禮讓行人勤務，卻發現行人陳男違規，立即攔查、製單舉發，經查身分，警用小電腦跳出「危險逃犯」，且是通緝犯，立即解送歸案。
警方指出，陳男因2條毒品、1條詐欺罪，沒去開庭分別遭台北地檢署、士林地方法院通緝；槍案則是陳男非法持有改造槍枝，日前和朋友共同處理債務糾紛，借槍給朋友後，朋友持槍威嚇受害人，不慎擦槍走火惹禍，陳男因非法持有槍枝，遭新北地方法院判處4月徒刑。內湖分局呼籲，民眾如因案遭提告、起訴或判刑，應依地檢署或法院通知期限內到案，切勿心存僥倖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言