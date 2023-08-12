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影／北警吹哨攔查抓行人違規過馬路 一查竟是槍擊要犯還背3條通緝

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

37歲陳姓男子徒步在北市內湖區康寧路1段與星雲街口，未依號誌穿越馬路，康寧派出所警員陳弘義見狀，立即吹哨示意攔查，清查身分驚見是「危險逃犯」原來陳男除毒品、詐欺三條通通緝犯，還因非法持有改造槍枝，借槍給朋友討債不慎走火，遭警政署發布涉槍擊案在逃要犯。

警方指出，今年7月10日陳男未依號誌穿越馬路，當時康寧派出所警員陳弘義在路口擔服取締車輛未禮讓行人勤務，卻發現行人陳男違規，立即攔查、製單舉發，經查身分，警用小電腦跳出「危險逃犯」，且是通緝犯，立即解送歸案。

警方指出，陳男因2條毒品、1條詐欺罪，沒去開庭分別遭台北地檢署、士林地方法院通緝；槍案則是陳男非法持有改造槍枝，日前和朋友共同處理債務糾紛，借槍給朋友後，朋友持槍威嚇受害人，不慎擦槍走火惹禍，陳男因非法持有槍枝，遭新北地方法院判處4月徒刑。內湖分局呼籲，民眾如因案遭提告、起訴或判刑，應依地檢署或法院通知期限內到案，切勿心存僥倖。

警方攔查行人違規陳姓男子，發現他竟是槍擊案在逃要犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方攔查行人違規陳姓男子，發現他竟是槍擊案在逃要犯。記者蕭雅娟／翻攝
康寧派出所警員陳弘義吹哨抓行人違規，清查身分發現陳姓男子是通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
康寧派出所警員陳弘義吹哨抓行人違規，清查身分發現陳姓男子是通緝犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方攔查行人違規陳姓男子，發現他竟是槍擊案在逃要犯。記者蕭雅娟／翻攝
警方攔查行人違規陳姓男子，發現他竟是槍擊案在逃要犯。記者蕭雅娟／翻攝

通緝 槍枝

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