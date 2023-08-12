影／北警吹哨攔查抓行人違規過馬路 一查竟是槍擊要犯還背3條通緝

37歲陳姓男子徒步在北市內湖區康寧路1段與星雲街口，未依號誌穿越馬路，康寧派出所警員陳弘義見狀，立即吹哨示意攔查，清查身分驚見是「危險逃犯」原來陳男除毒品、詐欺三條通通緝犯，還因非法持有改造槍枝，借槍給朋友討債不慎走火，遭警政署發布涉槍擊案在逃要犯。

警方指出，今年7月10日陳男未依號誌穿越馬路，當時康寧派出所警員陳弘義在路口擔服取締車輛未禮讓行人勤務，卻發現行人陳男違規，立即攔查、製單舉發，經查身分，警用小電腦跳出「危險逃犯」，且是通緝犯，立即解送歸案。