高雄毒防親子營上網就「秒殺」 活動登場近千人到場參加

高雄市政府毒品防制局趁暑假，今天在凹子底公園，舉辦「童心童玩闖關齊反毒」親子活動，活動月初刊上網接受報名就遭「秒殺」。毒防局長林瑩蓉表示，希望在遊戲過程中，讓孩童及青少年了解毒品的危害，拒絕毒品，營造無毒家園。

毒防局表示，這項活動在8月初接受上網報名，300組家庭報名名額就被「秒殺」，今天活動登場，更吸引近千人參與，響應反毒親子探索營。