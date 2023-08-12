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高雄毒防親子營上網就「秒殺」 活動登場近千人到場參加

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市政府毒品防制局趁暑假，今天在凹子底公園，舉辦「童心童玩闖關齊反毒」親子活動，活動月初刊上網接受報名就遭「秒殺」。毒防局長林瑩蓉表示，希望在遊戲過程中，讓孩童及青少年了解毒品的危害，拒絕毒品，營造無毒家園。

毒防局表示，這項活動在8月初接受上網報名，300組家庭報名名額就被「秒殺」，今天活動登場，更吸引近千人參與，響應反毒親子探索營。

林瑩蓉表示，新興毒品透過包裝，引誘青少年好奇而陷入毒品危害，尤其暑假期間，要避免孩子涉入不當場所或接觸到毒品，希望讓家長與孩子能在本次活動遊戲過程中了解毒品的危害，拒絕毒品營造無毒家園，並鼓勵家庭走出戶外感受歡樂，培養健康休閒，家長於暑假期間多陪伴孩子，增進家庭親子關係，凝聚家庭力與支持功能。

高雄市毒防局今天舉辦「童心童玩闖關齊反毒」親子活動，吸引家長帶小孩參與活動。這項活動月初開始接受報名，就報名「秒殺」。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局今天舉辦「童心童玩闖關齊反毒」親子活動，吸引家長帶小孩參與活動。這項活動月初開始接受報名，就報名「秒殺」。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局今天舉辦「童心童玩闖關齊反毒」親子活動，吸引家長帶小孩參與活動。這項活動月初開始接受報名，就報名「秒殺」。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局今天舉辦「童心童玩闖關齊反毒」親子活動，吸引家長帶小孩參與活動。這項活動月初開始接受報名，就報名「秒殺」。圖／高雄市毒防局提供

毒品 親子

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