影／北巿販毒男騎車遭攔檢 額頭冒汗忘記名字

廖姓男子日前騎機車行經北市信義區市民大道五段，遭台北市保安警察大隊攔檢，竟忘記自己名字，又稱置物箱壞掉，額頭狂冒汗珠，警方認定可疑，果真在其手提包查獲，印有知名卡通烏龍派出所主角「兩津勘吉」圖案的毒品咖啡包38包，及愷他命5包，全案依意圖販賣而持有毒品罪嫌送辦。

保大警方在市民大道上執行路檢勤務，攔停一名廖姓機車騎士詢問姓名、查證身分，廖一度說「我想一下」忘記自己本名，置物箱壞掉了，廖男當下一直盯著自己的手提包，額頭冒汗神情緊張。

員警研判不單純，隨即手提包內查獲第二級毒品搖頭丸咖啡包及第三級毒品愷他命共計43包違禁品，且毒品咖啡包上印著知名卡通角色兩津勘吉，還有超人圖案，本應是社會的守護者的形象，卻被用來當作毒品包裝，企圖吸引青少年購買使用，全案依毒品危害防制條例「意圖販賣而持有毒品罪嫌」

保大呼籲，近年新興毒品越來越氾濫，毒販會將毒品偽裝成咖啡包、小熊軟糖等包裝態樣，吸引青少年吸食。為保護青少年遠離毒品危害，衍生後續偏差、犯罪問題，警方將持續加強查緝毒品，貫徹反毒決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885