高雄大帝國舞廳淪毒窟 10幹部遭起訴

高雄市大帝國舞廳幹部涉販毒，警方牽緝毒犬搜索，查獲109包毒品咖啡包及18包K他命（圖），帶回48人調查。記者張議晨／翻攝 高雄大帝國舞廳被檢舉藏有大量毒品，檢警今年四月前往搜索，帶走近五十名舞小姐及男客，檢方偵查期間，蕭姓舞廳大班、黃姓小大班等被告認罪自白，檢方昨天依毒品罪起訴十名幹部，建請法院處以適當之刑；舞廳業者承認「管理有疏失，一切尊重司法」。

檢方指出，在高雄市苓雅區中華四路的大帝國舞廳，二○二○年起至今年四月間，罔顧毒品危害，將第三級毒品K他命販賣給員工及顧客，舞廳內部分包廂供作「煙桌」，容許顧客在內施用毒品。

據調查，當客人前往消費時，若有施用毒品需求，可直接在包廂內聯繫蕭姓舞廳大班兩人，或是黃姓小大班八人交易毒品，舞廳工作人員也會提供水果盤，充作K盤使用，部分公關人員也會一同施用。

檢方調查，當舞廳顧客欲施用毒品時，必須增加坐檯公關消費，顧客在舞廳內購毒助興，還可選擇具有隱蔽性的包廂，如此一來提升顧客買毒意願，二來可增加舞廳營業額。

另外，舞廳內設有警示裝置，如遇上臨檢，人員還能掌握時機滅證。警方今年四月九日封門搜索，查獲十名幹部賣K毒給員工及顧客，大帝國舞廳也遭勒令歇業，重罰六百萬元。

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