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郭哲敏離境 躲弘仁會追殺

聯合報／ 記者張宏業廖炳棋／台北報導

八八會館案件關鍵人物郭哲敏（中）從泰國被押解回台。記者黃仲明／攝影
八八會館案件關鍵人物郭哲敏（中）從泰國被押解回台。記者黃仲明／攝影
八八會館案件關鍵人物郭哲敏從泰國被押解回台，全案爆發初期，外界質疑有人刻意洩漏消息讓郭哲敏逃亡，但據知情人士指出，郭哲敏會在關鍵時刻離境，主要是想躲竹聯幫弘仁會的追殺，檢警搜索當天，人在新加坡的郭哲敏原本要返台，得知住家遭搜索後，索性滯留海外避風頭。

新北檢指出，二○二二年十一月十一日爆發承辦檢察官王涂芝出入八八會館爭議，王涂芝旋即簽請迴避案件，並自請調查，郭哲敏出境處置有無涉及行政違失，另由主任檢察官偵辦，洗錢案被告均全部到案，將盡速釐清刑事及行政責任。

知情人士說，八八會館案件中，有檢察官、高階警官紛紛中箭落馬，調查局、刑事局都想將郭哲敏帶回台灣。郭哲敏從日本東京入境泰國後，藏身曼谷一處高級公寓，落網當天還在屋內跟女性友人喝酒玩樂，傳聞是郭哲敏是被昔日反目的友人「點」出落腳地，檢調未予證實。

郭哲敏與弘仁會有金錢糾紛，曾在內湖差點被擄走，郭哲敏因此向北檢製作檢舉筆錄，導致弘仁會幹部遭搜索羈押。

郭哲敏 弘仁會 檢察官

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