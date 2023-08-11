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大帝國舞廳包廂販毒案起訴 業者在「被迫歇業」後講話了

聯合報／ 記者古和純林保光／即時報導

高雄大帝國舞廳4月間經檢、警、軍等單位，查獲舞廳大班、小大班在「煙桌」販毒牟利，供顧客在包廂內吸食毒品，舞廳業者遭重罰並被迫歇業。今天橋頭地檢署起訴10名大班及小大班後，舞廳業者承認「管理有疏失，一切尊重司法」。

高雄市苓雅區中華四路的大帝國舞廳，今年4月9日經橋頭地檢署檢察官率軍、警單位封門搜索毒品，查獲2名大班及8名小大班，在舞廳2樓私設俗稱「煙桌」的包廂，販賣K他命給員工及顧客，大帝國舞廳因而也遭高雄市政府勒令歇業，並以最高罰重罰600萬元。

今天橋頭地檢署起訴全案後，業者表示，從起訴內容可見大班、小大班私下販毒，與舞廳並無直接關係，是大班和小大班的「個人行為」，不過舞廳不否認管理有疏失，一切尊重司法。

檢、警、軍在大帝國舞廳查獲包廂有人販毒，遭高雄市政府勒令歇業，並重懲裁罰600萬元，業者已繳清罰鍰，不過也正向市府提出訴願，訴願會尚未召開。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

已歇業中的大帝國舞廳。記者林保光／攝影
已歇業中的大帝國舞廳。記者林保光／攝影

高雄市 販毒 毒品

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