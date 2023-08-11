高雄大帝國舞廳成毒咖集散地 10名幹部自白認罪檢今起訴

橋頭地檢署檢察官接獲線報，高雄苓雅區大帝國舞廳藏有大量毒品流通，今年4月9日凌晨檢察官楊翊妘率檢警憲多人前往搜索，近50名舞小姐及男客等被大動作帶走偵訊，今天全案偵結，橋檢起訴蕭姓舞廳大班2人、黃姓小大班等8人共10名被告。

檢方指出，3年前10月至今年4月9日期間，大帝國舞廳內10名被告罔顧毒品危害，將第三級毒品愷他命販賣給員工及顧客，舞廳內部分包廂供作「煙桌」，容許顧客在內施用毒品。

據悉，當客人前往消費時，若有施用毒品需求，可直接在包廂內聯繫蕭姓舞廳大班2人或黃姓小大班等8人進行交易毒品，而舞廳工作人員亦會提供水果盤，充作K盤使用，甚至部分公關人員與顧客一同施用。

另外，舞廳內設有警示裝置，如遇上警察臨檢，舞廳人員還能掌握時機，滅除毒品證據。

檢方考量，大班、小大班在舞廳內販毒，雖可賺取毒品價差，但追究販毒真正動機，主要是仍是為了增加舞廳營業業績才會販毒。

因為，當舞廳顧客欲施用毒品，照慣例，就必須增加坐檯公關消費額，尤其，顧客在舞廳內購毒助興，為便於施用毒品，可選擇具有隱蔽性的包廂，一來提升顧客購買毒品意願，二來增加舞廳營業額，交互作用影響下，也提高舞廳內員工及顧客染毒成癮的可能性。

雖10名被告所犯情節尚非輕微，檢方審酌10人均於偵查中自白犯行，故請求法院做出適當刑罰。

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