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左MK18、右M4A1 警調為何皆派特勤重裝戒護郭哲敏？

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

「小明」郭哲敏昨天從泰國被押解回台，抵達機場後的戒護陣仗相當龐大，他的左側由刑事局除暴特勤隊戒護，特勤隊手持美國海豹突擊隊使用的最新版MK18近戰步槍，腰間配備克拉克短槍；右側則由調查局機動站緝毒組調查官組成的北區風險應變小組成員，搭配M4A1突擊步槍，兩組人馬荷槍實彈，戒護郭哲敏前往新北地檢署應訊。

除了兩方特勤隊員在旁戒護，刑事局國際警察科與調查局機動組人員，更是從泰國開始，就分列郭哲敏兩側，負責返台移送地檢署事務。

郭哲敏是「八八會館」事件關鍵人物，去年他在桃園機場要出境，本來已經被警方攔阻，卻因為檢方一通電話放人出境，引發社會輿論抨擊，更對去年的九合一大選造成選情衝擊，外傳他遭黑白兩道發出懸賞金找人，更有要他命的傳言，因此警方與調查局相當重視，各派特勤人員重裝戒護。

「八八會館」案件目前由調查局偵辦，由於「八八會館」案件中，包括檢察官、高階警官紛紛落馬，因此刑事局、調查局都想早日將郭哲敏帶回台灣，今年2月郭哲敏藏身泰國高級公寓後，刑、調獲報後立即與泰方協調，最後在上個月底由泰方逮人。

警政署長黃明昭率刑事局長周幼偉等人，近期在東南亞國家進行高層出訪，適逢郭哲敏被逮，黃明昭特地前往台灣駐泰代表處，並拜會泰國相關執法單位，商討安排郭嫌返國事項，順利縮短郭遣返期程並安排返國班機。

由於調查局偵辦「八八會館案」，同時也參與協調郭返國事宜，雙方都在押人回台出力，因此才出現郭在泰國押解返台過程中，左側刑事局、右側調查局的重裝戒護畫面。

郭哲敏在機場被移送新北地檢署過程，左側是刑事局除暴特勤隊手持MK18近戰步槍；右側由調查局北區風險應變小組，持M4A1突擊步槍，荷槍實彈戒護郭哲敏前往新北地檢署應訊。記者黃仲明/攝影
郭哲敏在機場被移送新北地檢署過程，左側是刑事局除暴特勤隊手持MK18近戰步槍；右側由調查局北區風險應變小組，持M4A1突擊步槍，荷槍實彈戒護郭哲敏前往新北地檢署應訊。記者黃仲明/攝影
郭哲敏在機場被移送新北地檢署過程，左側是刑事局除暴特勤隊手持MK18近戰步槍；右側由調查局北區風險應變小組，持M4A1突擊步槍，荷槍實彈戒護郭哲敏前往新北地檢署應訊。記者黃仲明/攝影
郭哲敏在機場被移送新北地檢署過程，左側是刑事局除暴特勤隊手持MK18近戰步槍；右側由調查局北區風險應變小組，持M4A1突擊步槍，荷槍實彈戒護郭哲敏前往新北地檢署應訊。記者黃仲明/攝影

郭哲敏

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