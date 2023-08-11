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大陸螺獅粉成走私新寵 金門3個月查到1703公斤

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

大陸的螺獅粉近年來因為抖音，成為網購的熱門商品，不少業者開始走私螺獅粉牟利。海巡署金馬澎分署第九岸巡隊料羅安檢所於9日下午，在料羅商港淺水碼頭及X光機執檢區，針對運往高雄港貨物執行安全檢查，查獲兩起非法運送大陸螺獅粉回台案，經清點總重合計49.41公斤，全案將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第25及26條規定，函送財政部關務署裁處。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊料羅安檢所在9日下午，針對運往高雄港貨物執行安全檢查，查獲兩起非法運送大陸螺獅粉回台案，經清點總重合計49.41公斤。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊料羅安檢所在9日下午，針對運往高雄港貨物執行安全檢查，查獲兩起非法運送大陸螺獅粉回台案，經清點總重合計49.41公斤。圖／金門岸巡隊提供

金門岸巡隊今天表示，料羅商港為金門對台灣本島唯一貨物輸運港口，近期疫情趨緩後，兩岸進出貨物數量逐漸攀升，為避免不肖業者趁機將未經許可之大陸農產品輸台牟利，海巡人員對運往台灣貨物加強檢查力道；料羅安檢所自今年5月29日首次查扣大陸螺獅粉迄今，已查扣390件，合計1703公斤大陸螺獅粉，避免未經許可之陸製螺獅粉運送回台，危害國人健康。

金馬澎分署呼籲，依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第26條規定，旅客僅可攜帶少量自用大陸農產品，單項不得逾1.2公斤，總量不得逾6公斤，進入台灣本島，並禁止以郵包方式寄送；民眾如有任何情資，可利用海巡署「118」免付費服務電話報案，共同維護國人健康。

金門岸巡隊料羅安檢所自今年5月29日首次查扣大陸螺獅粉迄今，已查扣1703公斤，商品堆滿倉庫的貨 。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊料羅安檢所自今年5月29日首次查扣大陸螺獅粉迄今，已查扣1703公斤，商品堆滿倉庫的貨 。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊料羅安檢所自今年5月29日首次查扣大陸螺獅粉迄今，已查扣390件，合計1703公斤大陸螺獅粉，數量驚人。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊料羅安檢所自今年5月29日首次查扣大陸螺獅粉迄今，已查扣390件，合計1703公斤大陸螺獅粉，數量驚人。圖／金門岸巡隊提供

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