北市信義國中教師吸安持大麻遭解聘 興訟撤銷結果出爐

台北市信義國中潘姓前教師6年前因持有、施用安非他命，校方停聘，校教評會2019年決議解聘且1年不得聘任為教師。潘向北市教師申訴評議委員會、中央教師申評會申訴、再申訴遭駁，改打行政訴訟。台北高等行政法院判再申訴決定、申訴決定及原處分均撤銷，校方上訴，最高行政法院判1年不得聘任為教師部分發回，潘其餘請求駁回。

潘2017年8月8日遇警攔查，被抓到持有第二級毒品大麻的四氫大麻酚成分的深黃色乾燥植株1袋及第二級毒品甲基安非他命1袋，警方採集尿液送鑑驗。信義國中教評會同年月17日，以潘持有第二級毒品，決議依教師法停聘，北市教育局核准。

結果尿液送檢結果出爐，呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，檢方予潘緩起訴各1年、2年確定。潘拿著緩起訴處分申請回復聘用，但踢鐵板。

台北高等行政法院認為原處分違反正當行政程序，不法侵害潘的工作權利，應該撤銷，申訴決定、再申訴決定也都有違誤，一併撤銷。判決一出，信義國中決定上訴。

最高行政法院則認為解聘決議無違誤，校方合法送達給潘，已有終止聘約法效。另經北市教育局2019年10月16日函核准的1年不得聘任處分部分，因有待闡明正確訴訟類型、補正適格被告及為正確訴之聲明，有由原審審認必要，因此將原判決關於1年不得聘任處分部分廢棄，發回原審另為妥適裁判。