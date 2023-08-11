42歲樸素女成詐團主腦 贓款爽買2000萬豪宅、開保時捷

新北42蔡姓女子籌組詐騙集團，以亂槍打鳥方式向民眾推銷未上市股票，佯稱和護國神山、綠電概念股，1張僅約2萬元卻賣至12萬，全台至少已27人受騙，蔡女更拿2000多萬元贓款在三重區置產、買保時捷等名車代步，警方蒐證1年多破獲溯源抓到她，連同蔡等27人全數依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局電信偵查大隊指出，去年起陸續接獲民眾報案，表示有自稱投資顧問專員來電推銷未上市、上櫃的股票，還說會優先以1張股票配發1張股票的方式配股，獲利可觀等。

詐團則四處向未上市、上櫃公司收購低價股票，待民眾上當就將每張僅約2萬多元股票，包裝成和護國神山、綠電概念股等，向收購人喊出1張10至12萬元，還保證上市、上櫃後股價將至20至30萬不等，再派出假扮交易員的車手向被害人以現金取款。

警方去年9月第一波搜索時，先在台北市中山區1處商辦大樓內破獲話務機房，並逮捕現場負責幹部陳姓女子（38歲）、項姓男子（41歲）等成員，警方一度懷疑陳女是整起詐團主嫌，但從她手機資料、金流及機房帳冊分析，發現背後還有人操控。

警方今年3月再度搜索，在三重區1處新建案內抓到詐團主腦蔡姓女子，經查蔡女籌組整起投資詐團，但平時僅透過線上操縱、指揮，完全不會在機房露面，並從2021年8月至2022年9月間，至少已有27人受害，累積詐得2872萬元。

警方也發現，蔡女行詐期間涉嫌利用贓款在三重區置產，買了1間5年內新建案，還購入保時捷、Land Rover等名車代步，另陳姓女幹部同樣在台北市內湖區買房。

據了解，警方第一時間抓到陳女時，她為脫產正在處理房屋過戶，而蔡女得知下屬被抓後，也連忙將保時捷過戶給閨密，警方也觀察，蔡女外貿如一般上班族，打扮樸素無相關前科，卻成為詐團主腦令人意外。