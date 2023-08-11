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彰化婦人被詐騙400萬 見車手開300萬豪車代步氣壞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化1名50歲家庭主婦想多增加收入，加入股票投資群組，她連續匯款15次，400多萬元全沒了，後來驚覺被騙求助警方，她配合警方與詐團成員約在住家取款，警方當場逮捕22歲徐男、23歲塗男車手，並在車內搜到毒品、現金及偽造工作證印章等證物。

婦人一開始加入社團吃到甜頭，以為有利可圖，原本還打算再投資93萬，後來驚覺受騙，向警方哭訴，指這些錢大部分是借來的，以後的日子怎麼過。婦人配合警方，與對方約在住家面交，警察在約定地點周圍埋伏，等著詐騙犯的出現，看著年輕的車手開著至少要價325萬的BMW530i豪車代步，婦人氣得說不出話來。

警方逮到徐男與塗男，查扣了徐嫌犯案手機、2萬1000元現金、偽造工作證、偽造印章收據，還有彈簧刀，在犯案車輛內查獲毒品咖啡包、K他命等證物，犯案車輛豪華轎車也全部依法查扣，警方將兩人帶回，將依詐欺罪、毒品等罪移送偵辦。

彰化警分局表示，面對假投資詐騙，警方呼籲民眾保持高度警惕，不輕信陌生人的投資建議或加入群組，務必要多加辨識真偽，如收到涉及大筆金額的投資提案，建議先向相關合法機構查證，避免落入詐騙陷阱。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐騙集團成員以要價325萬的BMW530i豪車代步，讓被害人氣得說不出話來。記者林敬家／翻攝
詐騙集團成員以要價325萬的BMW530i豪車代步，讓被害人氣得說不出話來。記者林敬家／翻攝
彰化警方逮捕詐騙集團成員。記者林敬家／翻攝
彰化警方逮捕詐騙集團成員。記者林敬家／翻攝
彰化警方逮捕詐騙集團成員。記者林敬家／翻攝
彰化警方逮捕詐騙集團成員。記者林敬家／翻攝

毒品 詐騙 彰化

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