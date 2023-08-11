聽新聞
test
0:00 / 0:00
30歲工程師嗨當大麻自耕農 偕友租雲林百坪豪宅搞成高科技溫室
32歲吳男夥同30歲林姓科技設備工程師，及28歲林女，租下雲林百坪大理石豪宅，於屋內種植高科技化大麻溫室牟利，遭嘉縣警局刑警大隊今發布破獲大麻植株46盆等設備，依毒品危害防制條例罪移請雲林地檢偵辦，並繼續向上溯源。
嘉縣警方日前獲報往上溯源，經雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦，追查至第三層時，掌握有3名犯嫌於租屋處種植大麻，並會同台中市警局第二、三分局成立專案小組偵辦。
經數日埋伏跟監，日前持搜索票於犯嫌租屋處內查獲大麻植株46盆、光照設備27座、移動式冷氣5台及除濕機2台等犯罪證物，且種植大麻手法的科技設備相當專業，大麻植株品質良好。
警方調查，其中的30歲林嫌是某科技公司設備工程師，工作收入穩定，仍異想天開種高經濟價值作物，租下豪宅當起培育溫室大麻的「自耕農」，與32歲吳嫌及28歲陳女嫌犯，共同藉販賣大麻大賺牟利，依毒品危害防制條例罪移請雲林地檢署偵辦。
嘉縣警局長林宏儒表示，近期大麻施用人口有成長趨勢，且分布在白領階級、年輕化及學歷偏高等，與傳統安非他命等毒品族群不同，犯罪黑數持續上升，籲民眾勿以身試法，勇於檢舉不法，完成淨化社會治安。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言