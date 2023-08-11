快訊

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

高雄台鋁深夜接管秀泰影城！秀泰「五點聲明」反控侵損商譽

藝人馬國畢今凌晨酒駕被抓 酒測值曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30歲工程師嗨當大麻自耕農 偕友租雲林百坪豪宅搞成高科技溫室

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

32歲吳男夥同30歲林姓科技設備工程師，及28歲林女，租下雲林百坪大理石豪宅，於屋內種植高科技化大麻溫室牟利，遭嘉縣警局刑警大隊今發布破獲大麻植株46盆等設備，依毒品危害防制條例罪移請雲林地檢偵辦，並繼續向上溯源。

30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯租下豪宅，當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯租下豪宅，當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝

嘉縣警方日前獲報往上溯源，經雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦，追查至第三層時，掌握有3名犯嫌於租屋處種植大麻，並會同台中市警局第二、三分局成立專案小組偵辦。

經數日埋伏跟監，日前持搜索票於犯嫌租屋處內查獲大麻植株46盆、光照設備27座、移動式冷氣5台及除濕機2台等犯罪證物，且種植大麻手法的科技設備相當專業，大麻植株品質良好。

警方調查，其中的30歲林嫌是某科技公司設備工程師，工作收入穩定，仍異想天開種高經濟價值作物，租下豪宅當起培育溫室大麻的「自耕農」，與32歲吳嫌及28歲陳女嫌犯，共同藉販賣大麻大賺牟利，依毒品危害防制條例罪移請雲林地檢署偵辦。

嘉縣警局長林宏儒表示，近期大麻施用人口有成長趨勢，且分布在白領階級、年輕化及學歷偏高等，與傳統安非他命等毒品族群不同，犯罪黑數持續上升，籲民眾勿以身試法，勇於檢舉不法，完成淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯，租豪宅當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯，租豪宅當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯，租豪宅當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯，租豪宅當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯，斜槓大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯，斜槓大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝

大麻 毒品

延伸閱讀

跨國菸草公司「推新品」政策難防 青年呼麻比例未來恐出乎意料

學生呼麻嚴重 法務部：境內、境外引誘施用最重可判刑7年

大麻警報敲響校園 衛福部曝光大麻使用通報數據

具俊曄首爾豪宅內部曝光 陸網「誰說光頭沒有錢」

相關新聞

30歲工程師嗨當大麻自耕農 偕友租雲林百坪豪宅搞成高科技溫室

32歲吳男夥同30歲林姓科技設備工程師，及28歲林女，租下雲林百坪大理石豪宅，於屋內種植高科技化大麻溫室牟利，遭嘉縣警局...

涉200億地下匯兌 「88會館」主嫌郭哲敏自泰遣返羈押禁見

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的「小明」郭哲敏藏身泰國首都曼谷，上月廿七日被泰國警方逮捕，昨在警調重重戒護下遣返回台，兩單位事...

郭哲敏倒台 兩親信投案求自保？

檢警調與泰方聯手，昨將涉及地下匯兌及八八會館之亂關鍵人物郭哲敏緝捕返台歸案。據了解，郭哲敏利用柬埔寨護照頑抗，直到最後一...

避風頭藏身曼谷豪宅 郭哲敏：未娶柬女 未被懸賞追殺

郭哲敏昨天在刑事局及調查局人員押解下返回台灣，郭去年出境後，多次進出東南亞國家，最後藏身泰國曼谷知名購物中心共構豪宅，一...

影／「我有恐懼症」高雄毒蟲違規左轉被攔 通緝1個月意外落網

高雄鳥松區日前凌晨蘇姓男子因交通違規遭巡邏警攔查，蘇男當下嚇得直說「我有恐懼症！」忘了身分證號，企圖躲避查緝，還裝忙打電...

郭哲敏被聲押禁見 法院明將開強制處分庭

涉及巨額地下匯兌洗錢被新北地檢署通緝逃亡，又因開會館招待多名檢警引爆「八八會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏，今天下午在警調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦