影／「我有恐懼症」高雄毒蟲違規左轉被攔 通緝1個月意外落網

高雄鳥松區日前凌晨蘇姓男子因交通違規遭巡邏警攔查，蘇男當下嚇得直說「我有恐懼症！」忘了身分證號，企圖躲避查緝，還裝忙打電話請友人來，警一眼識破經查蘇男為毒品通緝犯，而就在駕駛座車門邊，還遺留袋裝毒品海洛因粉末露餡，經詢後依毒品通緝、違反毒品危害防制條例送辦。

警指出，前天凌晨4時許，仁武派出所員警巡邏行經鳥松區中正路與神農路口時，眼尖發現一輛藍色小客車違規，未依規定於左轉號誌左轉彎，駕駛蘇男見警趨前盤查，擔心自己通緝犯身分曝光，異想天開竟辯稱「我有恐懼症！不要這樣逼我，好不好！」直說被嚇到忘記身分證字號，要向友人求助。

「你有什麼困難，可以告訴我。」警員好聲好氣請求蘇男提供姓名等基本資料，但盤查過程中，蘇男閉口不語躲避警方追問，直到警再三告知蘇男如再不配合，將依法強制帶他返所查證。蘇男這才如實坦承自己因毒品案未報到，正遭橋頭地檢署通緝在案。

隨後，警在駕駛座車門邊，發現一小包疑似毒品的白色粉末，蘇男見事跡敗露，甫坦言那是毛重約0.75公克的毒品海洛英。全案詢後依毒品通緝、違反毒品危害防制條例移送偵辦。