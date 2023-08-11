避風頭藏身曼谷豪宅 郭哲敏：未娶柬女 未被懸賞追殺

八八會館主嫌郭哲敏昨天在刑事局及調查局人員押解下返回台灣。記者黃仲明／攝影 郭哲敏昨天在刑事局及調查局人員押解下返回台灣，郭去年出境後，多次進出東南亞國家，最後藏身泰國曼谷知名購物中心共構豪宅，一戶的市價折合台幣就要價近六千到八千萬元。

據了解，「小明」郭哲敏出境後，先後進出馬來西亞、柬埔寨及泰國等東南亞國家，他先掩蓋行蹤閃避風頭，另方面則透過管道，了解台灣涉案官司進度。

相關人員表示，郭哲敏從事洗錢及地下匯兌，人脈與事業經營都在台灣，為避免逃亡海外最後事業盡喪，郭並未如外界傳言，娶柬埔寨女子逃避回台，反想方設法要對訴訟解套，決定回台面對司法。

由於郭涉嫌案件都已起訴，他認為終究要回台面對，因此被泰國人員查獲後，對回台也沒有提出異議。

郭哲敏在泰國落網前一天父親猝逝，郭當時就想返台奔喪，隔天遭泰方逮人後，他否認遭人買金三千萬追殺及賄賂泰方人員，也沒有娶柬國女子。

郭去年出逃後，出手仍相當豪闊，除以投資生意拿到柬埔寨護照，也因為在泰國投資，拿到泰國菁英簽證，菁英簽證需要的投資費用較高也較難註銷。

據調查局的情資顯示，郭不僅進出東南亞，還在泰國、馬來西亞、日本間「飛來飛去」，最後選擇泰國曼谷藏匿，除了因曼谷生活水準高，他在泰國也有人脈，藏身的購物中心共構豪宅，就是友人替他租用，名列曼谷十大豪宅，購物中心數年前成立後，更成為曼谷知名地標。