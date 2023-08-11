聽新聞
test
0:00 / 0:00

避風頭藏身曼谷豪宅 郭哲敏：未娶柬女 未被懸賞追殺

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

八八會館主嫌郭哲敏昨天在刑事局及調查局人員押解下返回台灣。記者黃仲明／攝影
八八會館主嫌郭哲敏昨天在刑事局及調查局人員押解下返回台灣。記者黃仲明／攝影
郭哲敏昨天在刑事局及調查局人員押解下返回台灣，郭去年出境後，多次進出東南亞國家，最後藏身泰國曼谷知名購物中心共構豪宅，一戶的市價折合台幣就要價近六千到八千萬元。

據了解，「小明」郭哲敏出境後，先後進出馬來西亞、柬埔寨及泰國等東南亞國家，他先掩蓋行蹤閃避風頭，另方面則透過管道，了解台灣涉案官司進度。

相關人員表示，郭哲敏從事洗錢及地下匯兌，人脈與事業經營都在台灣，為避免逃亡海外最後事業盡喪，郭並未如外界傳言，娶柬埔寨女子逃避回台，反想方設法要對訴訟解套，決定回台面對司法。

由於郭涉嫌案件都已起訴，他認為終究要回台面對，因此被泰國人員查獲後，對回台也沒有提出異議。

郭哲敏在泰國落網前一天父親猝逝，郭當時就想返台奔喪，隔天遭泰方逮人後，他否認遭人買金三千萬追殺及賄賂泰方人員，也沒有娶柬國女子。

郭去年出逃後，出手仍相當豪闊，除以投資生意拿到柬埔寨護照，也因為在泰國投資，拿到泰國菁英簽證，菁英簽證需要的投資費用較高也較難註銷。

據調查局的情資顯示，郭不僅進出東南亞，還在泰國、馬來西亞、日本間「飛來飛去」，最後選擇泰國曼谷藏匿，除了因曼谷生活水準高，他在泰國也有人脈，藏身的購物中心共構豪宅，就是友人替他租用，名列曼谷十大豪宅，購物中心數年前成立後，更成為曼谷知名地標。

泰國 馬來西亞 曼谷

延伸閱讀

男友涉泰國洗錢 錢帥君昔為「30杯飲料」和前東家鬧翻

警調重兵專車押郭哲敏歸案 左右手跟著投案也被羈押

彰化美食伴手禮展中市登場 66家業者提供美味體驗

出口干擾、氣候因素 亞洲白米價創15年新高

相關新聞

涉200億地下匯兌 「88會館」主嫌郭哲敏自泰遣返羈押禁見

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的「小明」郭哲敏藏身泰國首都曼谷，上月廿七日被泰國警方逮捕，昨在警調重重戒護下遣返回台，兩單位事...

警調重兵專車押郭哲敏歸案 左右手跟著投案也被羈押

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的88會館負責人郭哲敏上個月在泰國落網後，今天自泰國被遣返回台，由調查局與刑事局派押解抵台，刑事局與調查局都派出特勤人員到桃園機場，嚴防各種意外，在桃園機場確認郭哲敏人別身分後...

藝人NONO涉性侵性騷近10人提告 檢方密訊被害人

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經連繫上2...

避風頭藏身曼谷豪宅 郭哲敏：未娶柬女 未被懸賞追殺

郭哲敏昨天在刑事局及調查局人員押解下返回台灣，郭去年出境後，多次進出東南亞國家，最後藏身泰國曼谷知名購物中心共構豪宅，一...

郭哲敏被聲押禁見 法院明將開強制處分庭

涉及巨額地下匯兌洗錢被新北地檢署通緝逃亡，又因開會館招待多名檢警引爆「八八會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏，今天下午在警調...

男持槍恐嚇酒吧交保後錄影嗆聲 警今晚再以恐嚇拘提

基隆市陳姓男子在某酒吧涉嫌持槍恐嚇店家，警方前晚持拘票及搜索票逮捕陳嫌，偵詢後依恐嚇危害安全等罪嫌送辦，檢方3萬元交保後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦