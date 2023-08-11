郭哲敏倒台 兩親信投案求自保？

「八八會館」事件關鍵人郭哲敏（中），因涉洗錢、詐欺逃逸海外，昨在刑事局、調查局人員押解下返台，特勤隊員持槍在旁戒護。記者黃仲明／攝影 檢警調與泰方聯手，昨將涉及地下匯兌及八八會館之亂關鍵人物郭哲敏緝捕返台歸案。據了解，郭哲敏利用柬埔寨護照頑抗，直到最後一刻才棄守，同意由執法單位押解上機，加上外傳他遭黑幫懸賞二百萬美元，消息傳出後，和他同案遭通緝的女帳房陳品言、親信張旭昇，竟選在同日各自向檢調投案，隨即遭羈押禁見，讓人不免聯想兩人是否為自保「躲」進看守所。

陳品言、張旭昇兩人因涉入郭哲敏地下匯兌案，新北檢起訴並發布通緝後，前者潛逃海外，後者則在國內竄逃。在郭確定返台接受司法偵審後，陳品言先與台灣律師聯繫，表示有意投案，本月八日自柬埔寨入境台灣向調查局投案。

據了解，郭哲敏主要的大帳房是先前已到案、起訴的杜韋蓁，陳女則因與郭私交甚篤，也負責處理郭部分帳務。陳女主動投案後，調查局僅進行身分確認，便立刻解送新北地檢署歸案，接受檢察官訊問，至於她在柬國期間，有無持續幫助郭洗錢或涉及其他犯行，尚待釐清。

同案另一遭通緝的親信「小安」張旭昇，也選在同一天投案，兩人雙雙遭檢方聲押禁見獲准。張逃亡前，負責替郭哲敏打理八八會館，檢調懷疑陳女和張一直與郭保持聯繫，直到確定郭將在昨天返台，兩大親信若仍流浪在外將無依靠，甚至遭重金懸賞的黑幫擄走，才選擇同步投案。

郭哲敏與八八會館相關案件，分別由新北、台北地檢署分工，其中新北檢負責偵辦地下匯兌；北檢負責包括檢警等涉足八八會館公務員風紀、貪瀆，以及郭的吳姓前員工指控遭郭懷疑是八八會館爆料人，被強押擄走，涉嫌擄人勒贖兩案。

另外，警政署政風室前主任黃錦秋，因邀約偵辦郭哲敏地下匯兌案的前手、新北地檢署檢察官王涂芝，前往郭開設的八八會館接受招待，事後否認、掩飾相關事實，上月遭檢評會移送懲戒法院。黃錦秋目前仍在台灣高等檢察署服務，但未負責經濟、毒品或重大案件業務，單純處理二審檢察官蒞庭、再議，平時上下班或工作也正常。