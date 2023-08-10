男持槍恐嚇酒吧交保後再嗆聲 謝國樑斥人渣喊辦：司法要檢討
基隆市陳姓男子在某酒吧涉嫌持槍恐嚇店家，警方前晚持拘票及搜索票逮捕陳嫌，偵詢後依恐嚇危害安全等罪嫌送辦，檢方3萬元交保。陳男交保後在IG貼出影片嗆聲要再來，市長謝國樑今晚斥責囂張，警方全力另案偵辦，不容「人渣」、不肖人士在基隆橫行霸道。
市議員曾怡芳前天質疑警方進度，警方經連日偵辦完整蒐證後，前晚持拘票及搜索票逮捕陳嫌，偵詢後依恐嚇危害安全等罪嫌送辦，並建請檢方聲押，續追槍枝下落。檢方3萬元交保。
議員韓世昱說，嫌犯在地檢署交保後，又在IG貼影片嗆聲，無疑挑戰公權力，不能寬貸。陳男在影片中說「勇怕強，強怕狠，狠怕沒天良，沒天良最怕神經沒正常，我一定去找你，你挫底等」。
議員曾怡芳表示，這是基隆市重大的治安問題，面對基隆近日治安事件請警察局長張樹德為基隆來努力，不要讓店家陷於恐懼之中。
謝國樑今晚6點到酒吧為店家打氣，強調市府與警方會加強合作，維持地方良好秩序。謝國樑指出，基隆是正義的城市，不肖分子影響善良店家經營生意之際，也會影響基隆整體社會風氣，為杜絕不良風氣的產生，將請警察局把不肖分子列入追蹤重點對象，同時也請警察局長張樹德遇到類似行為時，第一時間用最大努力盡速破案。
謝國樑說，嫌犯交保出來後還這麼囂張，又涉犯恐嚇罪，警方已另案偵查。這麼快就交保，他認為現在司法聲押及交保制度要再檢討。
謝國樑並指出，台灣現在的司法制度，「感覺保護壞人多，維持正義的少」，這也是未來幾位總統參選人要思考的問題，如何讓壞人得到更多的制裁，牽涉到刑事訴訟法層級的問題，牽涉國家法律和司法制度的問題，這一點值得大家思考。
謝國樑還說，警察局刑事偵查的部分，會盡全力去偵查，不會讓這樣的罪犯、人渣有喘息的機會。
陳姓老闆指出，感謝議員的關心及警方的偵辦，但針對嫌犯又在IG嗆聲，經友人傳送影片給他後，深感畏懼，也請警方全力偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言