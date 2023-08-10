海洛因藏空壓機具闖關被查獲 表兄妹聯手策畫運毒遭重判

翁姓男子及柯姓表妹去年11月間以70萬元向馬來西亞綽號「馬克」男子購買海洛因，分裝成25包藏放在金屬空壓機具內空運來台，並以2萬元代價找大樓黃姓警衛代收，但該包裹運送抵台，即被海關查獲，台南地院今宣判，翁等3人分處15年2月至1年10月不等徒刑，可上訴。

據調查，柯女知道翁有施用安非他命的習慣且有取得管道，對於欲運送的包裹內可能有安非他命，仍與翁商討後，去年11月間以2萬元的代價，委請黃姓警衛代收國際包裹，允諾後也回應有代收安藥的經驗。

同年11月底，馬克在馬來西亞將海洛因一批(驗餘淨重699.78公克）藏放在金屬空壓機具內，並以寄送金屬空壓機的名義，委由聯邦快遞以空運方式從馬國寄送至台灣。翁在未經柯女哥哥同意下，偽簽柯為收貨人。

該包裹12月2日運送抵台，同日在進行快遞進口X光查驗時，關務署臺北關人員發現有異，會同聯邦快遞人員開驗後查獲，全案函送偵辦。

台南地院審酌，翁向國外購買海洛因後以國際快遞方式運輸、進口，在本案擔任主導地位，且所運輸海洛因數量不少，對社會治安、毒品擴散所造成潛在風險甚鉅。柯女、黃2人在主觀上得知運輸毒品可能為安非他命的情形下，柯女仍配合翁辦理毒品運輸相關事宜，黃則因貪圖2萬元報酬，同意代收本件夾藏毒品的包裹。

台南地院指出，翁雖對於自身犯行坦認，但就其與柯女彼此間分工狀況多所維護，柯女否認犯行，且說詞反覆，黃於準備程序及審理時坦承知悉運輸毒品可能為安非他命，態度尚可，及其智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情況。

法官認翁共同運輸第一級毒品處15年2月，扣案海洛因25包均沒收銷燬，柯女共同運輸第二級毒品處6年，黃共同運輸第二級毒品處1年10月，緩刑4年，接受法治教育5場次。

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