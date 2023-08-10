快訊

食腦變形蟲國內罕見、致死高 藥物是否專案進口評估中

冰山一角…幫傭遭逼吞屎淋滾水性侵 一聽前雇主判決傻了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海洛因藏空壓機具闖關被查獲 表兄妹聯手策畫運毒遭重判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

翁姓男子及柯姓表妹去年11月間以70萬元向馬來西亞綽號「馬克」男子購買海洛因，分裝成25包藏放在金屬空壓機具內空運來台，並以2萬元代價找大樓黃姓警衛代收，但該包裹運送抵台，即被海關查獲，台南地院今宣判，翁等3人分處15年2月至1年10月不等徒刑，可上訴。

據調查，柯女知道翁有施用安非他命的習慣且有取得管道，對於欲運送的包裹內可能有安非他命，仍與翁商討後，去年11月間以2萬元的代價，委請黃姓警衛代收國際包裹，允諾後也回應有代收安藥的經驗。

同年11月底，馬克在馬來西亞將海洛因一批(驗餘淨重699.78公克）藏放在金屬空壓機具內，並以寄送金屬空壓機的名義，委由聯邦快遞以空運方式從馬國寄送至台灣。翁在未經柯女哥哥同意下，偽簽柯為收貨人。

該包裹12月2日運送抵台，同日在進行快遞進口X光查驗時，關務署臺北關人員發現有異，會同聯邦快遞人員開驗後查獲，全案函送偵辦。

台南地院審酌，翁向國外購買海洛因後以國際快遞方式運輸、進口，在本案擔任主導地位，且所運輸海洛因數量不少，對社會治安、毒品擴散所造成潛在風險甚鉅。柯女、黃2人在主觀上得知運輸毒品可能為安非他命的情形下，柯女仍配合翁辦理毒品運輸相關事宜，黃則因貪圖2萬元報酬，同意代收本件夾藏毒品的包裹。

台南地院指出，翁雖對於自身犯行坦認，但就其與柯女彼此間分工狀況多所維護，柯女否認犯行，且說詞反覆，黃於準備程序及審理時坦承知悉運輸毒品可能為安非他命，態度尚可，及其智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情況。

法官認翁共同運輸第一級毒品處15年2月，扣案海洛因25包均沒收銷燬，柯女共同運輸第二級毒品處6年，黃共同運輸第二級毒品處1年10月，緩刑4年，接受法治教育5場次。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南地院今天宣判，翁男、柯姓表妹及黃姓大樓警衛3人共同運輸毒品，分處15年2月至1年10月不等徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院今天宣判，翁男、柯姓表妹及黃姓大樓警衛3人共同運輸毒品，分處15年2月至1年10月不等徒刑，可上訴。圖／本報資料照

毒品

延伸閱讀

新北擴大預防、清查 學子近2年吸食毒品件數微降

廟宇前打架滋事還押人簽本票 南警逮人槓上開花查獲毒品

學生吸大麻比例攀升 侯友宜提解方：若當總統不可能讓這些事發生

影／搜索當天毒犯開BMW逛大街 中警趁他採買抓人扣毒品

相關新聞

警調重兵專車押郭哲敏歸案 左右手跟著投案也被羈押

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的88會館負責人郭哲敏上個月在泰國落網後，今天自泰國被遣返回台，由調查局與刑事局派押解抵台，刑事局與調查局都派出特勤人員到桃園機場，嚴防各種意外，在桃園機場確認郭哲敏人別身分後...

藝人NONO涉性侵性騷近10人提告 檢方密訊被害人

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經連繫上2...

男持槍恐嚇酒吧交保後再嗆聲 謝國樑斥人渣喊辦：司法要檢討

基隆市陳姓男子在某酒吧涉嫌持槍恐嚇店家，警方前晚持拘票及搜索票逮捕陳嫌，偵詢後依恐嚇危害安全等罪嫌送辦，檢方3萬元交保。...

海洛因藏空壓機具闖關被查獲 表兄妹聯手策畫運毒遭重判

翁姓男子及柯姓表妹去年11月間以70萬元向馬來西亞綽號「馬克」男子購買海洛因，分裝成25包藏放在金屬空壓機具內空運來台，...

影／八八會館主嫌郭哲敏押解回台 全程不發一語

涉及巨額地下匯兌洗錢的主嫌「小明」郭哲敏藏身在泰國首都曼谷，上月27日被泰國警方逮捕，由於泰國當時正在放連假，發布通緝的新北地檢署與刑事局、法務部調查局多次開會討論，並與泰方斡旋，最後成功在下午把郭哲敏押解返台...

「萬源娛樂」誆求職者赴柬埔寨詐騙 沒60萬別想贖身

桃園地檢署偵辦柬埔寨詐騙案，發現「萬源娛樂」集團以高額獎金利誘國人出國工作，實則逼迫被害人行騙及招攬其他被害人，還以電擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦