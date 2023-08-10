影／八八會館主嫌郭哲敏押解回台 全程不發一語

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏藏身在泰國首都曼谷，上月27日被泰國警方逮捕，由於泰國當時正在放連假，發布通緝的新北地檢署與刑事局、法務部調查局多次開會討論，並與泰方斡旋，最後成功在今天下午3時許將郭哲敏押解返台，將直接解送新北地檢署歸案調查；刑事局也在桃機召開記者會說明案情。

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏在泰國首都曼谷被逮，今午押解回台。記者黃仲明／攝影

調查局指出， 睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自2018年間起經營人民幣、港幣、 新台幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金共新臺幣兩百餘億元，涉嫌違反銀行法罪責，經調查局新北市調查處移送新北地檢署，但郭員於2022年10月26日偵查期間即潛逃出境，檢方隨後對郭發布通緝，並於今 年2月22日偵結起訴。

調查局指出，泰國移民局接獲調查局通報資料，查知郭員持柬埔寨護照以泰國菁英卡身分於今年7月上旬自東京搭機入境曼谷，經確認他行蹤後，泰國移民局於7月27日在曼谷逮捕郭員。