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影／八八會館主嫌郭哲敏押解回台 全程不發一語
涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏藏身在泰國首都曼谷，上月27日被泰國警方逮捕，由於泰國當時正在放連假，發布通緝的新北地檢署與刑事局、法務部調查局多次開會討論，並與泰方斡旋，最後成功在今天下午3時許將郭哲敏押解返台，將直接解送新北地檢署歸案調查；刑事局也在桃機召開記者會說明案情。
調查局指出， 睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自2018年間起經營人民幣、港幣、 新台幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金共新臺幣兩百餘億元，涉嫌違反銀行法罪責，經調查局新北市調查處移送新北地檢署，但郭員於2022年10月26日偵查期間即潛逃出境，檢方隨後對郭發布通緝，並於今 年2月22日偵結起訴。
調查局指出，泰國移民局接獲調查局通報資料，查知郭員持柬埔寨護照以泰國菁英卡身分於今年7月上旬自東京搭機入境曼谷，經確認他行蹤後，泰國移民局於7月27日在曼谷逮捕郭員。
因本案備受台泰媒體及社會矚目，調查局駐泰國法務秘書、警政署刑事警察局駐泰警務秘書及移民署駐泰移民秘書聯手共打犯罪不法，與泰國移民局密切協調，由調查局法務秘書及刑事局警務秘書協同執行押解郭員任務，搭乘中華航空班機預計今天下午抵達桃園國際機場，新北市處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。
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