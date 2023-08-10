吸一口...高雄男騎車上路太茫 詭停路旁引警上前逮正著

高雄市47歲許姓男子日前在鳥松區中正、夢裡路口，趴在機車龍頭上呈現半傾倒危險模樣，鳥松分駐所巡邏警路過發現，就怕許男身體不適，趨前關心竟意外發現，許男根本是吸毒太茫，警依違反毒品危害防制條例 罪嫌移送法辦。

仁武分局鳥松所員警前天下午2時許巡邏時，發現從左營騎車過來的許男疑似身體不適，頭低垂著側坐在機車上，龍頭歪斜，隨時都可能會側翻倒地，就怕他需送醫救治，趕忙上前協助。

沒想到，警經查詢許男為通報失蹤的協尋人口，許男起初表示，「工作太累，休息一下就沒事。」不過，員警見他神情緊張，彷彿另有隱情。經仔細盤問是不是有違禁品，之後在許男機車車廂內，查獲一包白色粉末的夾鏈袋及注射針筒。

許男坦言，夾鏈袋內裝的是毛重0.28公克的毒品海洛英，他騎車前一時興起吸食，不料，騎車途中突然茫了起來，只好在路邊停下，但因實在過茫，勉強只能撐著機車不倒下，就是這般怪異行徑，引起警方注意逮個正著。

許男事後依違反毒品危害防制條例移送法辦，仁武分局呼籲，如不幸染上毒癮，可向衛生單位尋求醫療協助，警將持續秉持毒品零容忍決心，強力執法。

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警方在毒品犯嫌身上起獲一包毒品和吸食器。記者古和純／翻攝