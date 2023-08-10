快訊

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

反毒引來黑幫殺機？厄瓜多總統候選人為何在選前被槍殺

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吸一口...高雄男騎車上路太茫 詭停路旁引警上前逮正著

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市47歲許姓男子日前在鳥松區中正、夢裡路口，趴在機車龍頭上呈現半傾倒危險模樣，鳥松分駐所巡邏警路過發現，就怕許男身體不適，趨前關心竟意外發現，許男根本是吸毒太茫，警依違反毒品危害防制條例 罪嫌移送法辦。

仁武分局鳥松所員警前天下午2時許巡邏時，發現從左營騎車過來的許男疑似身體不適，頭低垂著側坐在機車上，龍頭歪斜，隨時都可能會側翻倒地，就怕他需送醫救治，趕忙上前協助。

沒想到，警經查詢許男為通報失蹤的協尋人口，許男起初表示，「工作太累，休息一下就沒事。」不過，員警見他神情緊張，彷彿另有隱情。經仔細盤問是不是有違禁品，之後在許男機車車廂內，查獲一包白色粉末的夾鏈袋及注射針筒。

許男坦言，夾鏈袋內裝的是毛重0.28公克的毒品海洛英，他騎車前一時興起吸食，不料，騎車途中突然茫了起來，只好在路邊停下，但因實在過茫，勉強只能撐著機車不倒下，就是這般怪異行徑，引起警方注意逮個正著。

許男事後依違反毒品危害防制條例移送法辦，仁武分局呼籲，如不幸染上毒癮，可向衛生單位尋求醫療協助，警將持續秉持毒品零容忍決心，強力執法。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在毒品犯嫌身上起獲一包毒品和吸食器。記者古和純／翻攝
警方在毒品犯嫌身上起獲一包毒品和吸食器。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局警員遠遠發現，有民眾側坐在路邊機車上，看似身體不適，隨即趨前詢問是否需要協助。記者古和純／翻攝
高雄市警局仁武分局警員遠遠發現，有民眾側坐在路邊機車上，看似身體不適，隨即趨前詢問是否需要協助。記者古和純／翻攝

延伸閱讀

西南風+午後對流 雨區擴北北基19縣市 台南、高雄豪雨

影／高雄八旬翁領百萬欲供金孫買房 緊要關頭警揭穿謊言

高雄、台南持續大雷雨 粉專：沿海雷雨帶再爆發

米其林8月新入選餐廳 高雄法料「方蒔」夏季菜單登場

相關新聞

藝人NONO涉性侵性騷近10人提告 檢方密訊被害人

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經連繫上2...

航特旅洩密案 國防部：清查發現另有1少校疑涉案

陸軍航特601旅謝姓中校涉洩漏機密給中國，近日遭聲押禁見。國防部今天表示，擴大清查此案後發現何姓少校疑涉案，目前全案進入...

吸一口...高雄男騎車上路太茫 詭停路旁引警上前逮正著

高雄市47歲許姓男子日前在鳥松區中正、夢裡路口，趴在機車龍頭上呈現半傾倒危險模樣，鳥松分駐所巡邏警路過發現，就怕許男身體...

郭哲敏下午返台 女帳房陳品言、親信張旭昇都投案 雙遭羈押禁見

警調與泰方聯手，將涉及地下匯兌及88會館之亂的關鍵人物、睿世軟體科技負責人郭哲敏緝捕歸案，郭哲敏將於今天下午3時許搭機返台。據了解，郭哲敏確定將被押解返台的消息傳出後，除了他同案遭通緝的女帳房陳品言，旋即在前天返國投案外，另一名遭通緝的親信「小安」張旭昇，也已主動檢調投案，兩人均遭羈押禁見。

影／88會館主嫌郭哲敏自泰遣返 畫面曝光

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏在泰國落網後，稍早已由調查局與刑事局幹員共同押解，自曼谷機場啟程，預計下午抵...

88會館「小明」郭哲敏遭遣返回台 下午飛抵桃園機場

地下匯兌及洗錢集團主嫌「小明」郭哲敏上月在泰國落網，刑事局協調遣返，目前郭哲敏已經在刑事局及調查局人員押解下遣返台灣途中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦