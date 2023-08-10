影／88會館主嫌郭哲敏自泰遣返 畫面曝光

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏在泰國落網後，稍早已由調查局與刑事局幹員共同押解，自曼谷機場啟程，預計下午抵台，將直接解送新北地檢署歸案調查。

調查局指出， 睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自 107 年間起經營人民幣、港幣、 新臺幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金共新臺幣兩百餘億元，涉嫌違反銀行法罪責，經調查局新北市調查處移送新北地檢署，但郭員於 111 年 10 月 26 日偵查期間即潛逃出境，檢方隨後對郭發布通緝，並於今 年 2 月 22 日偵結起訴。

調查局指出，泰國移民局接獲調查局通報資料，查知郭員持柬埔寨護照以泰國菁英卡身分於本年 7 月上旬自東京搭機入境曼谷，經確認他行蹤後，泰國移民局於 7 月 27 日在曼谷逮捕郭員。