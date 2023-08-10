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影／88會館主嫌郭哲敏自泰遣返 畫面曝光

聯合報／ 記者蕭白雪廖炳棋／台北即時報導

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏在泰國落網後，稍早已由調查局與刑事局幹員共同押解，自曼谷機場啟程，預計下午抵台，將直接解送新北地檢署歸案調查。

調查局指出， 睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自 107 年間起經營人民幣、港幣、 新臺幣及美元異地換匯業務，經手地下匯兌資金共新臺幣兩百餘億元，涉嫌違反銀行法罪責，經調查局新北市調查處移送新北地檢署，但郭員於 111 年 10 月 26 日偵查期間即潛逃出境，檢方隨後對郭發布通緝，並於今 年 2 月 22 日偵結起訴。

調查局指出，泰國移民局接獲調查局通報資料，查知郭員持柬埔寨護照以泰國菁英卡身分於本年 7 月上旬自東京搭機入境曼谷，經確認他行蹤後，泰國移民局於 7 月 27 日在曼谷逮捕郭員。

本案因備受台泰媒體及社會矚目，調查局駐泰國法務秘書、警政署刑事警察局駐泰警務秘書及移民署駐泰移民秘書聯手共打犯罪不法，與泰國移民局密切協調，由調查局法務秘書及刑事局警務秘 書協同執行押解郭員任務，搭乘中華航空班機預計今天下午抵達桃園國際機場，新北市處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。

郭哲敏（右二）自泰國被押解返台。　　照片來源／調查局提供
郭哲敏（右二）自泰國被押解返台。　　照片來源／調查局提供
郭哲敏泰國落網後，上午由泰方移交給我執法人員押解返台。　　照片來源／調查局提供
郭哲敏泰國落網後，上午由泰方移交給我執法人員押解返台。　　照片來源／調查局提供

泰國 移民署

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