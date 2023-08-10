廟宇前打架滋事還押人簽本票 南警逮人槓上開花查獲毒品

台南市北門區某廟宇上月中發生一起恐嚇取財案，轄區學甲警分局循線追查，昨日兵分多路，持拘票、搜索票將張姓男子為首等3人緝獲到案，張男等人辯稱雙方曾發生口角衝突，自己的機車被砸，才憤而糾眾尋釁，警方則槓上開花，在其中一名黃姓男子住所搜出66包毒品咖啡包，並將向上溯源追查毒品來源，全案依恐嚇取財、聚眾鬥毆、妨害自由、毒品、傷害等罪嫌移送台南地檢偵辦。

據了解，北門區東隆宮上月中旬發生一起鬥毆事件，被害人向警方報案，表示因口角糾紛遭人持棍棒毆打，還強押控制行動脅迫簽立本票，學甲警方循線偵辦，逐一比對車輛鎖定可疑人士，發現20多歲的張姓男子等人涉有重嫌，經多日布線追查，9日出動警力，將張男等3人逮捕到案。

張男等人辯稱，雙方之前曾發生爭執，被害人到他佳里區住所樓下砸毀機車，他向轄區警局報案，後來發現是被害人所為，沒等到警方找人，就糾眾約對方到北門區永隆宮前廣場談判，仗著人多勢眾，持棍棒毆打被害人並毀損手機，並將對方強押上車，載到學甲區某涼亭逼迫被害人簽立本票才放人，被害人則向學甲分局報案。

這幾人平日還有正常工作，張男及黃男在工地工作，另名家中被搜出毒品的黃男還是物流車司機，他供稱向不明人士以每包100元的代價購買100包毒品咖啡包，為了提神每次都得使用10幾包，警方上門時則搜出66包，將溯源追查毒品來源。

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