快訊

「八點檔女神」賴慧如被爆登記結婚 親證實：我是劉太太了

影／經國號起飛後發動機異常 迫降清泉崗空軍基地

中職／台鋼宣布林子偉換王柏融加上樂天王溢正等3人 還可能是多隊交易！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廟宇前打架滋事還押人簽本票 南警逮人槓上開花查獲毒品

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市北門區某廟宇上月中發生一起恐嚇取財案，轄區學甲警分局循線追查，昨日兵分多路，持拘票、搜索票將張姓男子為首等3人緝獲到案，張男等人辯稱雙方曾發生口角衝突，自己的機車被砸，才憤而糾眾尋釁，警方則槓上開花，在其中一名黃姓男子住所搜出66包毒品咖啡包，並將向上溯源追查毒品來源，全案依恐嚇取財、聚眾鬥毆、妨害自由、毒品、傷害等罪嫌移送台南地檢偵辦。

據了解，北門區東隆宮上月中旬發生一起鬥毆事件，被害人向警方報案，表示因口角糾紛遭人持棍棒毆打，還強押控制行動脅迫簽立本票，學甲警方循線偵辦，逐一比對車輛鎖定可疑人士，發現20多歲的張姓男子等人涉有重嫌，經多日布線追查，9日出動警力，將張男等3人逮捕到案。

張男等人辯稱，雙方之前曾發生爭執，被害人到他佳里區住所樓下砸毀機車，他向轄區警局報案，後來發現是被害人所為，沒等到警方找人，就糾眾約對方到北門區永隆宮前廣場談判，仗著人多勢眾，持棍棒毆打被害人並毀損手機，並將對方強押上車，載到學甲區某涼亭逼迫被害人簽立本票才放人，被害人則向學甲分局報案。

這幾人平日還有正常工作，張男及黃男在工地工作，另名家中被搜出毒品的黃男還是物流車司機，他供稱向不明人士以每包100元的代價購買100包毒品咖啡包，為了提神每次都得使用10幾包，警方上門時則搜出66包，將溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃男向警方供稱以每包100元代價取得毒品咖啡包，警方將追查溯源。照／民眾提供
黃男向警方供稱以每包100元代價取得毒品咖啡包，警方將追查溯源。照／民眾提供
學甲警方追查一件恐嚇取財案，意外在其中一名嫌犯住所搜出毒品咖啡包，該名犯嫌還是物流車司機。照／民眾提供
學甲警方追查一件恐嚇取財案，意外在其中一名嫌犯住所搜出毒品咖啡包，該名犯嫌還是物流車司機。照／民眾提供

延伸閱讀

勞勃狄尼洛19歲外孫死因曝光 身染多毒 導致暴斃亡

學生呼麻嚴重 法務部：境內、境外引誘施用最重可判刑7年

學生吸大麻比例攀升 侯友宜提解方：若當總統不可能讓這些事發生

毒鴛鴦違停超商、男友裝傻裝路人 高雄警查獲通緝犯車藏槍毒

相關新聞

航特旅洩密案 國防部：清查發現另有1少校疑涉案

陸軍航特601旅謝姓中校涉洩漏機密給中國，近日遭聲押禁見。國防部今天表示，擴大清查此案後發現何姓少校疑涉案，目前全案進入...

廟宇前打架滋事還押人簽本票 南警逮人槓上開花查獲毒品

台南市北門區某廟宇上月中發生一起恐嚇取財案，轄區學甲警分局循線追查，昨日兵分多路，持拘票、搜索票將張姓男子為首等3人緝獲...

桃園連續改裝車行遭砸 全因行車糾紛惹禍...7嫌被逮

桃園近期連續發生2起改裝車行遭砸案件，警方組成專案小組連夜追查，發現一名謝姓主嫌與被害人因行車糾紛起衝突，事後約戰對方爽...

父親過世「想家了」？ 八八會館主嫌郭哲敏今泰國押返台

涉及巨額地下匯兌洗錢逃亡的主嫌「小明」郭哲敏藏身在泰國首都曼谷，上月27日被泰國警方逮捕，預計今天下午3時後將由刑事警察...

法務部：網路教吸大麻 最高判7年

本報昨報導學生吸大麻日趨嚴重，引發各界關注，國民黨總統參選人侯友宜表示，讀了聯合報的報導，很有感，「政府要拿出態度來面對...

擅動空調開關遭制止…男子亮槍恐嚇酒吧 警方破門逮人

22歲陳姓男子日前在基隆市某酒吧消費時，疑因擅自觸動空調開關遭制止，竟亮槍恐嚇店家，警方昨天強勢破門逮捕陳男，依法送辦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦