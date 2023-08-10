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桃園連續改裝車行遭砸 全因行車糾紛惹禍...7嫌被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園近期連續發生2起改裝車行遭砸案件，警方組成專案小組連夜追查，發現一名謝姓主嫌與被害人因行車糾紛起衝突，事後約戰對方爽約，便連續2天挑釁糾眾砸店。警方昨晚將謝姓、顏姓主嫌等7人帶案偵辦，全案依刑法聚眾鬥毆、恐嚇、偽造文書、傷害及毀損等罪依法移請桃園地檢署偵辦。

6日凌晨3點多，謝姓主嫌等人在台61線夜遊時，與被害人發生行車糾紛並攔車將其毆打成傷，雙方事後透過網路嗆聲約戰，結果被害人一方未到場，謝姓主嫌因此挑釁糾眾砸店，先是於7日凌晨至中壢某改裝車行持棍棒砸店。

隔天8日凌晨謝姓主嫌再唆使2名同夥以車輛強行衝撞八德某車行鐵門，為掩飾犯行將作案車輛車牌均經過變造、偽造企圖混淆警方躲避查緝，經警方連日調閱監視器，仔細比對作案車型、顏色釐清相關涉案人等，於昨日將謝姓等7名犯嫌通知到案移送法辦，另2名在逃嫌犯將盡速緝捕歸案，全案朝組織犯罪偵辦。

警方昨晚將謝姓、顏姓主嫌等7人帶案偵辦，全案依法移請桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方昨晚將謝姓、顏姓主嫌等7人帶案偵辦，全案依法移請桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
嫌犯8日凌晨駕駛該輛黑車衝撞八德一間改裝車行。記者周嘉茹／翻攝
嫌犯8日凌晨駕駛該輛黑車衝撞八德一間改裝車行。記者周嘉茹／翻攝

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