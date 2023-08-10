桃園連續改裝車行遭砸 全因行車糾紛惹禍...7嫌被逮
桃園近期連續發生2起改裝車行遭砸案件，警方組成專案小組連夜追查，發現一名謝姓主嫌與被害人因行車糾紛起衝突，事後約戰對方爽約，便連續2天挑釁糾眾砸店。警方昨晚將謝姓、顏姓主嫌等7人帶案偵辦，全案依刑法聚眾鬥毆、恐嚇、偽造文書、傷害及毀損等罪依法移請桃園地檢署偵辦。
6日凌晨3點多，謝姓主嫌等人在台61線夜遊時，與被害人發生行車糾紛並攔車將其毆打成傷，雙方事後透過網路嗆聲約戰，結果被害人一方未到場，謝姓主嫌因此挑釁糾眾砸店，先是於7日凌晨至中壢某改裝車行持棍棒砸店。
隔天8日凌晨謝姓主嫌再唆使2名同夥以車輛強行衝撞八德某車行鐵門，為掩飾犯行將作案車輛車牌均經過變造、偽造企圖混淆警方躲避查緝，經警方連日調閱監視器，仔細比對作案車型、顏色釐清相關涉案人等，於昨日將謝姓等7名犯嫌通知到案移送法辦，另2名在逃嫌犯將盡速緝捕歸案，全案朝組織犯罪偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言