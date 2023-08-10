桃園連續改裝車行遭砸 全因行車糾紛惹禍...7嫌被逮

桃園近期連續發生2起改裝車行遭砸案件，警方組成專案小組連夜追查，發現一名謝姓主嫌與被害人因行車糾紛起衝突，事後約戰對方爽約，便連續2天挑釁糾眾砸店。警方昨晚將謝姓、顏姓主嫌等7人帶案偵辦，全案依刑法聚眾鬥毆、恐嚇、偽造文書、傷害及毀損等罪依法移請桃園地檢署偵辦。

6日凌晨3點多，謝姓主嫌等人在台61線夜遊時，與被害人發生行車糾紛並攔車將其毆打成傷，雙方事後透過網路嗆聲約戰，結果被害人一方未到場，謝姓主嫌因此挑釁糾眾砸店，先是於7日凌晨至中壢某改裝車行持棍棒砸店。