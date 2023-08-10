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法務部：網路教吸大麻 最高判7年

聯合報／ 記者李青縈趙宥寧王聖藜侯俐安／台北報導

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
本報昨報導學生吸大麻日趨嚴重，引發各界關注，國民黨總統參選人侯友宜表示，讀了聯合報的報導，很有感，「政府要拿出態度來面對，不然人民沒辦法接受」，查緝毒品絕不能只著重在查緝最下游的販毒或是用毒品者，要能做好源頭管理，將毒品或原料阻絕於境外，才是根本解決之道。

法務部表示，行為人在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能構成引誘他人施用第二級毒品罪，最高可處七年有期徒刑，且無論犯罪地在境內或境外，都是我國刑法效力所及的範圍，司法機關均得以追訴、究辦。如果有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心表示，大麻為第二級管制藥品，亦為第二級毒品，根據國內醫療院所通報大麻使用人次，過去五年來，十八歲（含）以下族群有十三人次通報。

鄭淑心說，為減輕毒癮個案成癮治療費用，衛福部補助未成年人治療每年補助四萬元。但資料顯示，今年僅有一人申請補助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 毒品 衛福部

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