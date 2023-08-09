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擅動空調開關遭制止…男子亮槍恐嚇酒吧 警方破門逮人

中央社／ 基隆9日電

22歲陳姓男子日前在基隆市某酒吧消費時，疑因擅自觸動空調開關遭制止，竟亮槍恐嚇店家，警方昨天強勢破門逮捕陳男，依法送辦。

民進黨籍基隆市議員曾怡芳昨天發布新聞稿表示，陳姓男子4日凌晨於基隆市仁愛區某酒吧消費時，疑因擅闖店家櫃檯，自行觸動冷氣開關遭店長勸阻；陳男竟惱羞成怒拿出隨身攜帶槍枝指向店長，並囂張揚言是幫派分子。

基隆警方今天表示，4日獲報後依規定受理並成立專案小組，經調閱監視影像鎖定犯嫌身分，透過連日偵辦及完整蒐證，昨天持拘票及搜索票於陳男住處逮捕到案。

警方指出，現場查獲1把空氣手槍、4顆子彈及彈匣、槍身等槍支零組件，陳男犯後抵抗不從，不僅未確實提交涉案槍支，且意圖湮滅事證阻擾偵辦，全案依恐嚇危害安全等罪嫌，移請基隆地檢署偵辦。

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22歲陳姓男子（打馬賽克者）日前在基隆市仁愛區某家酒吧消費時，疑因擅自觸動空調開關遭制止，竟亮槍恐嚇店家，警方獲報循線調查，8日持拘票及搜索票在陳男住處將人逮捕到案。（讀者提供） 中央社
22歲陳姓男子（打馬賽克者）日前在基隆市仁愛區某家酒吧消費時，疑因擅自觸動空調開關遭制止，竟亮槍恐嚇店家，警方獲報循線調查，8日持拘票及搜索票在陳男住處將人逮捕到案。（讀者提供） 中央社

基隆 恐嚇 槍枝

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