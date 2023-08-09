學生呼麻嚴重 法務部：境內、境外引誘施用都從嚴偵辦

本報今天報導「學生吸大麻日趨嚴重」議題，法務部表示，引誘他人施用第二級毒品者最高可處7年有期徒刑，且無論犯罪地在境內或境外，都是我國刑法效力所及的範圍，司法機關均得以追訴、究辦。

法務部今天表示，毒品危害防制條例對引誘他人施用毒品有處罰規定，法律規定「引誘他人施用第二級毒品者，處1年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金」。

法務部指出，大麻是我國列管的第2級毒品，行為人在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能構成引誘他人施用第2級毒品罪，如果引誘未成年人施用，還要加重其刑二分之一。

法務部說，引誘他人施用大麻，無論犯罪地在境內或境外，均為我國刑法效力所及範圍，所以無論在我國境內或境外謠傳「大麻無害論」而引誘他人施用大麻者，我國都得以追訴、究辦。

法務部說，為壓制大麻持續擴散，檢察機關已將查緝大麻列為「安居」緝毒專案的重點工作，務求向上溯源，查緝供應源頭，並向下刨根，挖掘施用大麻黑數，以維護國人健康。

法務部重申，毒品犯罪為重罪，將全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。