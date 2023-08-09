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偷開黑幫大哥名車釀禍車行易主 前老闆欠債又害車行被開槍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

上個月25日新北市林口區中北二街一家汽車改裝車行，遭4名持槍惡煞連開數十槍，警方追查陸續抓到主嫌曾男在內4名共犯，查扣長短槍3把、鎮暴槍1把，警詢後依法究辦。據了解，這間車行前老闆，今年4月因偷開明仁會大哥「京葵」賓士G63外出釀禍而將車行易主，沒想到上個月又疑因欠人賭債，害車行被人開槍。

據了解，今年4月29日北市林口區中北二街一家改裝車車行陳姓老闆與22歲翁姓員工，將明仁會大哥「京葵」委賣的賓士G63開出，卻不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與車碰撞翻覆，事後車行老闆陳男花880萬把這輛賓士車買下，並將改裝車行易主他人經營。怎料，上個月25日車行遭4名持槍惡煞，朝著店門口連開數10槍，警告意味濃厚。

經林口警方追查，起因是車行前老闆陳男，疑積欠曾男100多萬元賭債遲未處理，曾男氣憤之下於上個月25日深夜10時許，找來陶男（21歲）、陳男（22歲）、王男（34歲）、葉男（20歲），分持長短槍3把、1把鎮暴槍，前往車行找陳男討債，卻不知店已易主，而朝店門口連開數十槍，所幸事發當下未波及店內其他人，遂無人受傷。

上個月27日警方循線在桃園逮捕開槍4煞，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦。今天下午警方再持拘票，於桃園逮捕主嫌曾男到案，目前正帶回警局釐清案情，警詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦。

上個月新北市林口區一間改裝車行遭人開槍，警方追查逮捕涉案5嫌，查扣犯案用槍枝法辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市林口區一間改裝車行遭人開槍，警方追查逮捕涉案5嫌，查扣犯案用槍枝法辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市林口區一間改裝車行遭人開槍，警方追查逮捕涉案5嫌，查扣犯案用槍枝法辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市林口區一間改裝車行遭人開槍，警方追查逮捕涉案5嫌，查扣犯案用槍枝法辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市林口區一間改裝車行遭人開槍，警方追查逮捕涉案5嫌，查扣犯案用槍枝法辦。記者曾伯愷／翻攝
上個月新北市林口區一間改裝車行遭人開槍，警方追查逮捕涉案5嫌，查扣犯案用槍枝法辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 槍擊

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