聽新聞
test
0:00 / 0:00
偷開黑幫大哥名車釀禍車行易主 前老闆欠債又害車行被開槍
上個月25日新北市林口區中北二街一家汽車改裝車行，遭4名持槍惡煞連開數十槍，警方追查陸續抓到主嫌曾男在內4名共犯，查扣長短槍3把、鎮暴槍1把，警詢後依法究辦。據了解，這間車行前老闆，今年4月因偷開明仁會大哥「京葵」賓士G63外出釀禍而將車行易主，沒想到上個月又疑因欠人賭債，害車行被人開槍。
據了解，今年4月29日北市林口區中北二街一家改裝車車行陳姓老闆與22歲翁姓員工，將明仁會大哥「京葵」委賣的賓士G63開出，卻不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與車碰撞翻覆，事後車行老闆陳男花880萬把這輛賓士車買下，並將改裝車行易主他人經營。怎料，上個月25日車行遭4名持槍惡煞，朝著店門口連開數10槍，警告意味濃厚。
經林口警方追查，起因是車行前老闆陳男，疑積欠曾男100多萬元賭債遲未處理，曾男氣憤之下於上個月25日深夜10時許，找來陶男（21歲）、陳男（22歲）、王男（34歲）、葉男（20歲），分持長短槍3把、1把鎮暴槍，前往車行找陳男討債，卻不知店已易主，而朝店門口連開數十槍，所幸事發當下未波及店內其他人，遂無人受傷。
上個月27日警方循線在桃園逮捕開槍4煞，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦。今天下午警方再持拘票，於桃園逮捕主嫌曾男到案，目前正帶回警局釐清案情，警詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言