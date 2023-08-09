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「88會館」郭哲敏泰國落網花錢疏通不回台？ 刑事局回應

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

地下匯兌及洗錢集團主嫌郭哲敏上月在泰國落網，刑事局協調遣返；外傳郭以柬埔寨護照主張不回台，並花錢疏通。刑事局表示，未收到郭不願回台接受偵審而向泰方提出異議的訊息。

刑事局去年11月追查匯兌及洗錢案，主嫌郭哲敏在警方行動前出境，數名警官及檢察官被爆曾出入郭的「88會館」招待所，衍生檢警風紀風暴。

郭去年10月26日搭機至新加坡，隔月11日被新北地檢署發布通緝，刑事局掌握他持柬埔寨護照入境泰國，請求泰國警方協助查緝。泰警上月27日在曼谷豪宅住家查獲郭，刑事局協調遣返。

逢原訂警政高層首長出訪，警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉赴東南亞國家。刑事局表示，研商東南亞跨境詐欺、洗錢及人口販運問題，並與泰警商討遣返郭，泰警回應會縮短遣返期程及安排班機，未收到郭不願回台接受偵審而向泰方提出異議的訊息。

警政高層首長出訪，警政署長黃明昭（左四）、刑事局長周幼偉（左三）赴東南亞國家研商跨境詐欺等問題。記者李奕昕／翻攝
警政高層首長出訪，警政署長黃明昭（左四）、刑事局長周幼偉（左三）赴東南亞國家研商跨境詐欺等問題。記者李奕昕／翻攝
地下匯兌及洗錢集團主嫌郭哲敏上月在泰國落網，刑事局協調遣返。圖／翻攝自調查局外逃通緝犯查詢系統
地下匯兌及洗錢集團主嫌郭哲敏上月在泰國落網，刑事局協調遣返。圖／翻攝自調查局外逃通緝犯查詢系統

泰國 洗錢 護照

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