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毒鴛鴦違停超商、男友裝傻裝路人 高雄警查獲通緝犯車藏槍毒

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄45歲倪姓男子與39歲許姓女友，日前凌晨開車至超商前，因違停遭巡邏警趨前盤查，當時倪男進超商購物，許女一見警靠近，嚇得辯稱沒帶證件，也想不起身分證號，而倪男走來竟裝傻，根本不知許女是誰，直到警要求將2人帶回派出所，才坦言車上藏毒遭送辦。

仁武分局指出，周日凌晨1時許，大華派出所警員巡邏行經鳥松區本館路超商前，發現一輛轎車違停路旁，遂上前盤查，但車上許女一問三不知的反應，以及怪異舉止，反讓警方高度懷疑事有蹊蹺。

此時，許女男友倪男買完冰品，走出超商見警圍繞他車前，隨即辯稱不知道許女是誰，當警詢問許女與倪男是否涉案或是攜帶違禁物品時，兩人起初裝傻表示沒有，直到警方要求帶回派出所查證身分，2人才放棄偽裝，一一將違禁品交出。

倪男見許女交出口袋裡毒品吸食器，自知法網難逃，便向警坦承「東西」都放在駕駛座下方。隨後警在腳踏墊查獲一級毒品海洛因2小包、海洛因捲菸一支，以及藏有一把改造手槍與子彈5發的藍色袋子。

不久，車內警找出許女證件，識破許女為雲林地檢署發布的毒品通緝犯身分，並在告知相關權利後，許女依違反毒品危害防制條例通緝逮捕歸案，倪男則依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警局仁武分局巡邏警起獲改造手槍一把及子彈五發。記者古和純／翻攝
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在嫌犯座車駕駛腳踏墊上藏有毒品。記者古和純／翻攝
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身上藏毒的情侶犯嫌遭警方識破座車內有違禁品。記者古和純／翻攝
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高雄市警局仁武分局警員巡邏發現一對攜毒、改造手槍的毒鴛鴦。記者古和純／翻攝
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