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影／男子攜毒駕車違規迴轉 台南女警喝斥才交出毒品
邱姓男子昨天凌晨近4點駕車行經台南市康樂街，違規跨越雙黃線迴轉，巡邏警員上前攔查。邱停車開車門後，在車門旁發現K盤，邱表示他沒有吸毒，女警不相信他的說法後，邱才從車內拿出K他命及毒咖啡包，警詢後依毒品罪嫌法辦。
台南市警二分局中正派出所警員，3點50分在康樂街巡邏時，發現1輛轎車違規跨越雙黃線迴轉，警方上前攔查。
22歲邱一下車即為警員聞到滿身k味，又在開車門準備拿取手機時，在車門旁發現一只K盤，女警噩一句：「你都持有吸食毒品之k盤了，竟還敢說沒有吸毒嗎？」邱才配合受檢並自車門旁置物處內再起獲一盒毒物，內裝有K他命毒品23包61.26公克及毒品咖啡包3包8.49公克。
案經員警當場逮捕並帶回所內實施毒品及尿液檢驗，都呈現第三級毒品反應，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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